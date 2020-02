Dočkal zažil hořký návrat: Tohle na dobrého soupeře nestačí | iSport.cz

Nebyl to šťastný návrat. Sparťanský kapitán Bořek Dočkal měl svůj comeback po komplikované zranění achilovky velmi hořký. Letenští vstoupili do jara porážkou 0:2 s Libercem a po zápase měli co vysvětlovat. „Mrzí mě to kvůli fanouškům, kterých přišlo hodně a bylo na nich vidět, že jsou natěšeni na změnu k lepšímu. Bohužel jsme to nepředvedli,“ kál se jeden z nejzkušenějších hráčů v rudém dresu.

Co k výkonu Sparty říct?

„Velké zklamání. Je to vstup do jara, který jsme si vůbec nepředstavovali a sezonu jsme takhle rozhodně začít nechtěli. Výkon byl nevýrazný a nestačil na dobře hrajícího soupeře. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kterých přišlo hodně a bylo na nich vidět, že jsou natěšeni na změnu k lepšímu. Bohužel jsme to nepředvedli.“

Čím si to vysvětlujete?

„Asi se nedalo čekat, že Liberec budeme 90 minut přehrávat a mlít je u jeho vápna. Jeho hráči byli dobře nachystaní a my jsme neměli moc gólových šancí. I tak jsme měli postupně stupňovat tlak a ty příležitosti si vypracovat. Nestalo se. Místo toho jsme Slovanu nabídli brejkovou situaci, kterou využil. Za mě bylo v naší hře málo tlaku, málo nebezpečných situací, kdy bychom soupeře zmáčkli. To byla naše největší chyba.“

Vy jste střídal v 72. minutě, tedy před oběma brankami. Jak se vám hrálo?

„Cítil jsem se fyzicky dobře. Až ve druhém poločase jsem pociťoval, že mi začíná tuhnout tříslo a bál jsem se, aby to nevedlo až do nějaké nebezpečné situace, že bych se zranil. Pohybově už mě to nepustilo, jak bych si představoval, ale síly jsem jinak měl. Normálně bych hrál dál.“

Jak vám bylo na lavičce, když jste sledoval, co se na hřišti děje?

„Nepříjemně. Přitom první inkasovaný gól přišel zrovna v době, kdy jsme měli hru relativně pod kontrolou. Soupeř měl sice sem tam nějaký brejk, ale my se pozvolna dostávali do tlaku. Jednu z těch situací jsme zahráli nezkušeně, spěchali jsme - hodili jsme špatně aut ve chvíli, kdy zbývalo dvacet minut a na velké riskování bylo čas. Pak jsme se logicky začali tlačit víc dopředu a šancí pro Liberec se otevíralo daleko víc.“

Na lavičce dokonce vyběhl nespokojený fanoušek na trenéra Václava Jílka. Všiml jste si?

„Viděl jsem to. Nemělo by k tomu dojít. Celé to dopadlo přesně, jak jsme nechtěli. Lidé byli s námi dlouho trpěliví. Jejich frustraci chápu, nicméně my jako hráči neseme za výkon a výsledek zodpovědnost a je pak nepříjemné, když se to otočí proti jednomu člověku.“

Nepovedla se vám už příprava, jak z toho nyní ven? Půjde to?

„Musí. Jiná cesta není. Vždycky je důležitá reakce a nespadnout do krize. V dalším zápase musíme ukázat úplně jiný výkon. Myslím si, že nepovedenou přípravu si nikdo moc nepřipouštěl. Věděli jsme, že start ligy bude něco jiného, ale očekávaný výkon jsme bohužel nepředvedli.“