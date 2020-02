Druhý poločas? Nejhorší výkon v sezoně, nechápal propadák Jílek | iSport.cz

Stál u postranní čáry se založenýma rukama a nevěřícně sledoval, jak jeho svěřenci na trávníku neví kudy kam. Trenér Sparty Václav Jílek se v ten moment vůbec poprvé dostal v přímou nemilost letenských fanoušků. Ti hromově skandovali „Jílek ven!“. To ale nebylo zdaleka všechno. V samotném závěru se totiž domácí kouč dostal do přímé konfrontace s jedním z rozlícených příznivců. „V druhém poločase to byl nejhorší výkon v sezoně,“ prohlásil zklamaný trenér Pražanů po prohře 0:2 s Libercem.

„Hlavně výkon ve druhém poločase byl velmi špatný. Ani vstup nebyl dobrý, odehráli jsme dobrých dvacet až třicet minut. To je strašně málo. Pokud máte takové držení míče a nijak z toho neprofitujete, je to špatně.“

Je to pro vás zarážející o to víc, že jste společně s hráči deklarovali, že po zimní přípravě dojde k výraznému zlepšení?

„Pro mě je to obrovské zklamání. Měli jsme jasný plán, se kterým jsme do utkání šli. Nevím, jestli jsme byli zbytečně nervózní. Výsledek těžko naplánujete, ale měli bychom najít víc energie, odhodlání a houževnatosti. Výkon to byl velmi špatný. V druhém poločas to byl asi náš nejhorší výkon v celé sezoně.“

Nápadně to připomíná vstup do sezony a rovněž domácí porážku 0:2 se Slováckem.

„Dá se s tím souhlasit. Je tam výsledková i herní paralela. Góly padly po jiných situacích. Co tam udělal David Lischka před první brankou... Je to pro mě složité. Stoper musí zkrátit hřiště a nabrat nabíhajícího hráče, my se místo toho snažíme zachytit přihrávku a hrajeme to patou.“

Proč jste postupně stáhl ze hry kreativce Guélora Kangu i Bořka Dočkala?

„Chtěli jsme Adama Hložka dostat do středové pozice. Slibovali jsme si od toho, že týmu pomůže. Patnáct minut se to dělo, dostal se do dvou situací. Plavšič do hry vnesl energii, Bořkovi naopak síly docházely.“

Jak byste zhodnotil výkon Dávida Hancka na pozici pravého stopera?

„Hancko odehrál lepší utkání než David Lischka, oba góly padly přes naší levou stranu. Spokojení být určitě nemůžeme. U krajních obránců zásadní problém nebyl, byť bych od Andrease (Vindheim) čekal větší kvalitu směrem dopředu. Zásadní je ale chování po ztrátě míče, tam jsme měli velké problémy.“

V závěru utkání jste se dostal do incidentu s jedním z fanoušků. Co se stalo?

„Fanoušek vyjádřil nespokojenost s předváděnou hrou a výsledkem, to bylo celé. Je logické, že takový výkon nikdo neočekával. Nebylo tam ale nic sprostého.“

Diváci v závěru skandovali „Jílek ven“. Jak vám v tu chvíli bylo?

„Je to nepříjemné pro každého trenéra, ať už je v jakémkoli klubu.“

Jak ze současné šlamastiky ven?

„To je jednoznačné, musíme odpovědět na hřišti. Diváci jsou natolik chytří, že poznají, jestli do toho dáváte sto procent. Jestli máte maximální nasazení. Jen fotbalovost nestačí.“

Neměl jste se tým snažit před utkáním víc nabudit?

„Pokud má trenér motivovat hráče, je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci, ukázat svůj stoprocentní výkon. Odevzdat to, co v nich je. A klidně i něco navíc, jít na hranu možností. To není otázka motivace. Je to o typologii a charakteru.“

Na podzim jste se střílením branek neměli problémy, tentokrát jste si nevytvořili ani vyložené šance. Čím to?

„To souvisí s tou základní věcí. Hráči musí jít do utkání s tím, že se budeme rvát, že budeme nachystaní. To jsem tam neviděl. Pak bylo znát, že šance nepřicházely. Hráli jsme pomalu, dlouho to obehrávali. Chyběla větší rychlost. Při tom vepředu máme hráče, kteří jsou schopní se běžecky prosadit.“

Jaký signál vám tohle utkání přineslo směrem k dalšímu průběhu jara?

„Signál je to takový, že se musíme výrazně zamyslet nad sestavou pro Olomouc a najít typy, které budou plnit to, o čem jsem mluvil.“

