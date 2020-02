Kotal po premiéře: Máme na čem pracovat, mrzí mě standardní situace | iSport.cz

Premiéru na lavičce prvního týmu Sparty si jistě představoval jinak. Trenér Václav Kotal udělal pro duel v Olomouci celkem pět změn v základní sestavě, navzdory zlepšenému výkonu to ovšem na uspokojivý výsledek nestačilo. Letenští zahodili spoustu šancí a na Hané nakonec padli 0:1 . „Mrzí mě hlavně standardní situace. Byli jsme v nich neefektivní, to rozhodlo,“ prohlásil Kotal.

Jak premiéru na lavičce Sparty hodnotíte?

„Nevyšlo nám dvacet minut v první půli. Úvod patřil nám, pak jsme ale pustili do hry soupeře. Utkání rozhodla naše absolutní neefektivita ze standardních situací, Olomouc paradoxně rozhodla po rohovém kopu. Jsem samozřejmě nespokojený, chtěli jsme bodovat. Ale takový je fotbal. Kdo nedá gól, nemůže bodovat.“

Z předvedeného výkonu máte rozporuplné pocity, že? Výkon se oproti Liberci zlepšil, ale opět bez bodů...

„V určitých momentech jsem spokojený byl, v určitých ne. Chtěli jsme hrát postupný útok, ale z mého pohledu se do přípravné fáze zapojovalo málo hráčů. Postrádal jsem větší počet průnikových přihrávek za obranu na naše rychlé hráče. Určitě máme na čem pracovat.“

Dělala na vás řeč těla mužstva lepší dojem než v předchozím utkání?

„Data jsem zatím neviděl. Myslím, že tam bylo dost sprintů, z tohoto pohledu si to vyhodnotíme. Na fotbal musí být dva, Sigma se snažila hrát dopředu, pro diváka to bylo hezké utkání. Pro mě už horší.“

Čím si vysvětlujete nervozitu ve finální fázi?

„To je jednoduché. Musíte absolvovat souboj, jít do něj. Stačí si připomenou gól Sigmy. Hráč hlavičkuje po přetaženém rohu před branku, dvakrát to tam skočí a soupeř to doráží. Při tom jsem před utkáním na přípravě ukazoval hráčům zápas Dortmundu a říkal jim, že nejvíc gólů padá po propadlých balonech ze standardek.“

Udělal jste několik změn v sestavě, po dlouhé době dostal větší příležitost David Moberg Karlsson. Jak se vám líbil?

„Kdyby dal gól, byl bych spokojený. Co se týče nasazení, nedá se klukům nic vytknout. To je pro nás podstatné. Po čtyřech porážkách nebyla dobrá nálada. Chtěli jsme bodovat, bohužel se nám to nepovedlo. Myslím, že Mandjeck podal dobrý výkon, i Dočkal s Kangou. Mám ale výhrady k jejich postavení při zakládání útočných akcí.“

Ukázali vám Mandjeck s Hanckem, že by mohli po delší době vytvořit stabilní stoperskou dvojici?

„Myslím, že rozhodující jsou opakované výkony. Měli dost práce, Chytil si velmi dobře kryje míč . V soubojích ale oba obstáli velmi dobře. Chtěli jsme, aby Sáček víc vykrýval prostory pro zpracování míče na prsa. Celkově jsem se hrou docela spokojený, mrzí mě ale ty standardky.“

Na poslední chvíli vám onemocněl Ladislav Krejčí. Jak velký to byl zásah do plánů?

„Velký, protože co jsme si celý týden chystali, to jsme museli změnit. Tak to ale ve fotbale je. Zareagovali jsme, škoda toho výsledku.“

Adama Hložka jste přesunul na hrot. Obstál z vašeho pohledu?

„Pracoval, bojoval. Ale nedal gól. Všichni tři ofenzivní hráči, Hložek, Karlsson i Plavšič měli jasné šance. Bohužel je neproměnili.“

Matěj Hanousek byl hlavně v prvním poločase hodně nervózní. Budete do příštího utkání obsazení pozice levého obránce silně zvažovat?

„Uvidíme. Čeká nás Zlín, zase to bude jiné utkání. Podívám se na video, vrátí se nám Martin Frýdek. Máme na to do soboty pět dní, uvidíme, co s tím uděláme. Nedokážu to teď vyhodnotit, Hanousek mohl být nervózní, dlouho nehrál. Že by ale udělal výraznou chybu, to zase ne. Někomu se daří víc, někomu méně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27. Chytil Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Hála (86. Zahradníček), Greššák, Breite, Houska (C), Falta (63. Pilař) – Chytil (74. Yunis). Hosté: Heča – Vindheim, Mandjeck, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (88. Karabec), Sáček, Kanga, Dočkal (C) (77. Graiciar), Plavšić (77. Tetteh) – Hložek. Náhradníci Domácí: Buchta, Látal, Pilař, Kerbr, Zahradníček, González, Yunis Hosté: Bičík, Costa, Štetina, Lischka, Graiciar, Tetteh, Karabec Karty Domácí: Látal Radoslav, Yunis, Greššák, Houska Hosté: Vindheim, Hancko Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 7456 diváků

