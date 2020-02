Bod je zklamání, šancí jsme měli víc, mrzelo Filla. Co řekl k Sýkorovi? | iSport.cz

Přihrál na vyrovnávací gól, ostrými hity ze hřiště vymazal kreativního záložníka Jana Sýkoru. Obránce Martin Fillo z Baníku Ostrava byl v dohrávce 22. kola FORTUNA:LIGY proti Jablonci (1:1) hodně vidět. Bod po sérii nevyužitých šancích ho mrzel. „Je to zklamání, sice to bylo vyrovnané utkání, ale na šance jsme jasně vyhráli, měli jsme spoustu možností, je to škoda,“ říkal Fillo po duelu. „Na gól se hrozně nadřeme, naopak oni z jediné šance udeří. Mrzí nás to.“

Váš zákrok z 61. minuty, kdy jste mimo hru srazil Jana Sýkoru, vyvolal emoce. Co byste k tomu řekl?

„Postavil jsem se mu do cesty. Bylo to tvrdé utkání na obě strany, nechtěl jsem mu nic udělat.“

A srážka hlavami se stejným hráčem ze začátku druhého poločasu?

„Při tom prvním střetu do mě vletěl, srazili jsme se. A podruhé jsem se mu postavil do cesty a on do mě narazil. Nevím, co říct víc.“

V 6. minutě jste prohrávali 0:1, co s vámi udělal rychlý gól?

„Nic. Když takhle dostanete rychle gól, máte devadesát minut na to zápas otočit. Dobře jsme zareagovali, ani ne za deset minut jsme vyrovnali a šancí pak bylo ještě více. Fakt hodně. Bohužel.“

Gólovým centrem jste záměrně hledal Kuzmanoviče?

„Bylo tam více hráčů, spadlo mu to krásně na hlavu, výborně zakončil.“

Šancí jste měli hodně, co říkáte výkonu jabloneckého brankáře Hrubého?

„Musím říct, že Jablonec podržel. Jak tam chytil Šášovi (Šašinkovi) tu dorážku! To byl excelentní zákrok. Chceme vyhrávat, nevím jak to vypadalo z tribuny. Jestli se to lidem líbilo, tak jsem rád, ale převládá trochu zklamání z toho, že máme jen bod.“

V tabulce jste se na třetí Jablonec mohli dotáhnout, i proto remíza mrzí?

„I proto. Sami vidíte, jak to je v tabulce vyrovnané, desátý mančaft má 31 bodů. Kdybychom vyhráli, byla by to bomba. Měli jsme na to.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Kuzmanović Hosté: 6. V. Kubista Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Jánoš (64. Kaloč), R. Hrubý (18. Jirásek) – de Azevedo (80. Smola), Kuzmanović, Potočný – O. Šašinka. Hosté: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Hübschman (C) – T. Pilík (64. Pleštil), V. Kubista, Považanec (87. Hämäläinen), Sýkora (90+1. Jeřábek) – Doležal. Náhradníci Domácí: Budinský, Holzer, Svozil, Kaloč, Jirásek, Smola, Reiter Hosté: Hanuš, Jeřábek, Hämäläinen, Acosta, Chramosta, Pleštil, Peřina Karty Domácí: Fleišman, de Azevedo Hosté: Krob, Doležal, V. Kubista, Krob Rozhodčí Pechanec – Dobrovolný, Poživil Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 9945 diváků

