Zachránce Heča? Gólman Sparty zářil, kouč Kotal ale káral za hrubku | iSport.cz

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Bořek Dočkal a Dávid Hancko poté, co Sparta inkasovala v derby se Slavií v nastavení druhé půle vyrovnávací branku na 1:1 • Pavel Mazáč / Sport

Rychle rozehraný centr do vápna na Musu, prohraný souboj a prásk. Ze senzačního vedení byla opět plichta. „Nejspíš jsme měli rychleji reagovat a třeba i zůstat Bořilovi před balonem. Byl to od něho fakt dobrý centr a bohužel to skončilo gólem v naší brance,“ litoval Heča situaci, po které Slavia v 93. minutě vyrovnala.

Jinak ale sparťané rivaly z Vršovic pouštěli do vyložených šancí sporadicky. Nicméně i tak si červenobílí našli cestu, jak být pro letenskou branku nebezpeční – střelami z dálky. A brankář Milan Heča se dvakrát pořádně protáhl.

První „gól“ vytáhl na roh ve 38. minutě, kdy Martin Frýdek zapomněl bránit Lukáše Masopusta, slávistický záložník si nechal míč spadnout a halfvolejem vypálil. Heča měl co dělat, aby rychlým šmahem ruky balon vyrazil.

Slavia - Sparta: Masopust se postaral o parádní ránu zpoza vápna

To samé se opakovalo po změně stran. Krátce po vypuknutí druhého poločasu na rohu velkého vápna sparťanů vyplaval Petr Ševčík a přímo z voleje vypálil. Heča stejně jako v prvním poločase musel do vzduchu a akrobaticky míč vyrazil.

Slavia - Sparta: Neuvěřitelná Ševčíkova pumelice z voleje! Heča vyrazil robinzonádou

„Nerad bych se hodnotil. Mrzí mě inkasovaný gól. Navíc jsem udělal chybu i v rozehrávce. Tohle musíme ještě odstranit. Úplně ideální to nebylo,“ odmítl brankář rudých slova chvály.

Moc dobře tušil, za co mu trenér Václav Kotal po utkání pořádně vyčiní. Jen krátce po velké šanci měl Ševčík šanci na reparát. Heča totiž po malé domů od Lukáše Štetiny špatně zpracoval balon a musel do šprajcu s napadajícím Stanislavem Teclem. Odraženého míče se chopil právě Ševčík a jen těsně netrefil prázdnou branku.

Slavia - Sparta: Hečovi odskočil míč a Ševčík zakončil těsně vedle!

„Trenéři občas říkají, že mají rádi hráče, kteří nedělají hrubé chyby. Radši průměrný výkon, ale bez hrubek. A tohle je přesně ono. Tyhle věci sráží psychiku celého mužstva. Chceme se tomu vyvarovat. Slavia nás z toho sice nepotrestala, ale na této úrovni by se to stávat nemělo,“ kriticky zhodnotil sparťanský kouč Hečovo počínání.

I tak ale současná jednička Letenských věří, že jdou týmové výkony nahoru. „Zvedáme se a myslím si, že jsme tu měli vyhrát,“ dodal Heča.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Musa Hosté: 80. Tetteh Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Takács, Bořil (C) – Ševčík, Traoré – Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (82. Hilál), Olayinka – Tecl (71. Musa). Hosté: Heča – Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek – Krejčí (53. Mandjeck), Sáček – Plavšić (76. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Tetteh (86. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Provod, Júsuf Hilál, Musa Hosté: Bičík, Lischka, Mandjeck, Hanousek, Trávník, Kanga, Kozák Karty Domácí: Traoré, Olayinka, Musa, Bořil Hosté: L. Krejčí, Štetina, Dočkal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 382 diváků