Hrdina derby Tetteh vs. VAR 1:1. Faul to nebyl, míní. Zásah popsal i sudí | iSport.cz

Byl jedním ze sparťanských hrdinů 295. derby pražských „S“. Nakonec ale odcházel ze hřiště se sklopenou hlavou. Benjamin Tetteh poslal v 80. minutě Letenské do vedení, Slavia ale v nastavení vyrovnala a jeho šestá trefa v sezoně tak znamenala remízu 1:1. „Jsme zklamaní. Byl to od nás dobrý zápas, vydali jsme ze sebe to nejlepší. Nechali jsme na hřišti všechno a myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Byli jsme lepší tým,“ uvedl ghanský útočník, který promluvil i o gólu, který po zásahu VAR nebyl uznán.