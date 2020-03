Neuznaný gól v derby? Správně, řekl Příhoda. Rudej fanda kontroval | iSport.cz

Tetteh se dral za míčem, v souboji s Takácsem měl rychlostně navrch. Vzájemné hmaty rukou ale nakonec ukončil větším přistrčením. Stoper Slavie spadl na vyběhnuvšího brankáře Ondřeje Koláře. Sparťanský útočník snadno zakončoval do prázdné branky. Chvíli mohl slavit, ale ne dlouho. Na úvodní trefu 295. pražského derby si ještě musel počkat.

„Myslím, že tahle situace je posouzená správně. Jdou do souboje, oba dva se tam nějak drží, ale konečné přistrčení je od hráče Sparty. Z toho byl gól. On (Takács) se ještě srazil s gólmanem. Byť samozřejmě chápu, že fanoušci Sparty by nejraději viděli gól. Fanoušci Slavie zase řeknou, že je to faul. Není to jednoduchá situace, ale nicméně souhlasím s rozhodčím,“ prohlásil Příhoda.

Slavia - Sparta: Takács se srazil s Kolářem a využívá toho Tetteh! Gól je ale odvolán

Jak řekl Příhoda, tak se i stalo. Další hosté pondělního pořadu se na situaci nedokázali shodnout…

Herec Jarmil Škvrna alias Rudej fanda z oblíbeného pořadu na iSport TV měl jiný názor. Jak je jeho zvykem. „Měl to být gól, o tom žádná! On (Takács) po něm šahal, neustále, nedělo se nic. Tetteh po něm šáhnul, okamžitě to najednou neplatilo. Ale nebudeme fňukat, však nejsme ti druzí,“ pronesl v TIKI-TAKA.

Podobný názor nesl i zpěvák Roman Ondráček: „Tohle byl pro mě gól. On na něj neměl, takže do něj furt vrážel. Ještě ten slávista srazil svého brankáře. Takže to měl být gól!“

Bývalý útočník Slavie Ivo Knoflíček se pochopitelně přiklonil k verdiktu rozhodčích. „Takács byl před ním a bylo vidět, že Tetteh ho rukama srazil. On ztratil stabilitu a padnul na zem. Gól bych neuznal,“ řekl na závěr.

Tetteh si nicméně spravil chuť v 80. minutě, když otevřel skóre. Slavia však dokázala v nastavení zásluhou Petara Musy vyrovnat. Nejprestižnější zápas jara tak skončil plichtou 1:1.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Výhru Letenským v závěru sebral Musa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Musa Hosté: 80. Tetteh Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Takács, Bořil (C) – Ševčík, Traoré – Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (82. Hilál), Olayinka – Tecl (71. Musa). Hosté: Heča – Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek – Krejčí (53. Mandjeck), Sáček – Plavšić (76. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Tetteh (86. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Provod, Júsuf Hilál, Musa Hosté: Bičík, Lischka, Mandjeck, Hanousek, Trávník, Kanga, Kozák Karty Domácí: Traoré, Olayinka, Musa, Bořil Hosté: L. Krejčí, Štetina, Dočkal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 382 diváků

Dočkal o zrušeném gólu: Přistrčení Tetteha tam asi bylo

PRVNÍ DOJEM: Sparta konečně nebyla zranitelná. Slavia dál hledá stopera ke Kúdelovi