Šéf ligy: Škody budou větší než u biatlonu. Vejde se do kvóty televize? | iSport.cz

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už se v úterý na Twitteru vyjádřil, že je pro odložení následujících dvou kol. Zástupci klubu se ale na středeční dopolední jednání Ligového výboru nedostavili. „Kolega Nezmar se dnes ráno omluvil, z jednání kontrolního výboru se omluvil i pan Buzek (člen představenstva SK Slavia Praha), toho času na dovolené. Ostatní přítomní vyjádřili jednoznačný souhlas,“ pravil Svoboda.

Platí po jednání Ligového výboru, že FORTUNA:LIGA pokračuje?

„S kolegy jsme se shodli na tom, že z těch špatných řešení a variant, které jsou na stole, ta nejméně špatná je, že se odehrají dvě soutěžní kola do přestávky bez diváků, při respektování omezení, které ministerstvo zdravotnictví vydalo. Po dvou kolech následuje reprezentační přestávka, situaci budeme dál vyhodnocovat a uvidíme, jaký to nabere další vývoj. Teď jsme jednoznačně rozhodli, že liga bude pokračovat bez diváků.“

Omezení platí na účast sto osob. Zápasy se tedy budou odehrávat bez přítomnosti médií?

„V nařízení je jasně daný limit sto lidí včetně hráčů, rozhodčích atd. Bohužel, zástupci médií už se do té kvóty nevejdou. Když si uvědomíte, že máte dva fotbalové kádry, dva realizační týmy, už i tuto věc musíme nějakým způsobem omezit. Hráči, kteří nebudou přímo nominování do utkání, by asi na stadionu neměli být. Bude to ale tak, že si klub může do jisté míry rozhodnout sám, koho do toho limitu zahrne. Samozřejmě na stadionu musíme mít pořadatele, technické delegáty. Bohužel, hranice sto osob je hodně přísná a limitní, ale umíme si s tím poradit. Takové je rozhodnutí, nám nezbývá, než ho respektovat. Chápeme ho.“

V případě televizních štábů budete postupovat jak?

„U televizních zápasů se pamatuje na určitý počet zástupců tak, aby se přenos mohl uskutečnit. To už jsme s vysílateli konzultovali, aby se to technicky dovedlo zajistit.“

Byla shoda o dalším postupu jednoznačná?

„Byla jednoznačná od přítomných členů Ligového výboru, jednání bylo společně i s kontrolním výborem. I jeho zástupci po diskusi, kterou jsme na to téma vedli, se jednoznačně přiklonili k tomu, že mnoho jiných variant nepřipadá do úvahy.“

Platí shoda i pro Slavii? Jaroslav Tvrdík se na Twitteru vyjádřil ve smyslu, že podporuje přerušení soutěže.

„Ne, pro Slavii to neplatí. Platí to pro ty, co byli na jednání Ligového výboru. Kolega Jan Nezmar se ale dnes ráno omluvil, z jednání kontrolního výboru se omluvil i pan Tomáš Buzek, toho času na dovolené. Jednání se neúčastnili. Ostatní přítomní vyjádřili jednoznačný souhlas. Neformálně jsem kontaktoval i kluby z první ligy. Musím říct, že převažující a většinový názor byl odehrát dvě kola do reprezentační přestávky. Pak uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet.“

Může dojít v příštích dnech k setkání zástupců ligových klubů, jak to inicioval Jaroslav Tvrdík?

„Podívejte se, dnes jsme dohodli, že jednoznačně preferujeme sehrání následujících dvou kol. Pak situaci budeme řešit. O ničem jiném jsme se nebavili. Ani o otázce, že svoláme ligové grémium. Pakliže se má jednat o neformální schůzku majitelů klubů či jejich statutárních zástupců, tu může svolat kdokoliv.“

Epidemie má vývoj. Došlo na diskuzi zrušit celou soutěž a nežít v nejistotě?

„Může se to stát, Bezpečností rada státu může další opatření kdykoliv přijmout. Zmínil bych i to, že nejde pouze o situaci v Česku, ale že vzniklé problémy řeší soutěže napříč Evropou. Nevyjímaje Ligu mistrů a Evropskou ligu. Potýkají se s tím všichni. Celou záležitost jsme konzultovali s European Leagues, jehož součástí FORTUNA:LIGA je. Doporučení je následující: pokud je možné hrát, byť bez diváků, tak hrajte. Jde o jednoznačný vzkaz, aby se soutěže nepřerušovaly, jelikož termínová listina je nějak nastavená a soutěže někdy musí skončit. Nikdo nechce, aby ligy zůstaly nedohrané, jelikož to má spoustu dalších konsekvencí. Třeba prostupnost do evropských soutěží. Nejsme v jednoduché situaci ve srovnání třeba s hokejem, kdy jejich situace tak dramatická není.“

Máte připravenou variantu, co by se stalo, kdyby se dále pokračovat nemohlo?

„Zatím s tím nekalkulujeme. Musíme udělat vše pro to, aby se soutěž navzdory omezením odehrála na hřišti. Jiný plán nemáme. Od začátku říkáme, že respektujeme nařízení centrálních orgánů, v tomto případě Bezpečnostní rady státu. Dneska je omezení jasně dáno. Utkání se hrát mohou, ovšem s limitem sto lidí. Doufám, že už se situace příliš zhoršovat nebude a že zápasy budeme moci takhle odehrát. Samozřejmě ale víte, že člověk neví dne ani hodiny. Za týden může být všechno jinak.“

Bojíte se situace, že některý z hráčů onemocní koronavirem a v karanténě nuceně spočine celé mužstvo? To by zřejmě mělo fatální důsledky na další průběh soutěže…

„Na tyto situace pamatují fotbalové normy. To se mohlo stát i bez souvislosti s koronavirem. V okamžiku, kdy je na mužstvo uvalena karanténa od hygienické stanice, tak by mužstvo nemohlo hrát soutěžní utkání.“

Tušíte, jak masivní budou finanční ztráty?

„Zatím řešíme fotbal, když to řeknu takhle. Žádné ztráty jsme nepočítali, ale samozřejmě pro jednotlivé kluby budou. My jsme v situaci, kdy se snažíme ztráty minimalizovat, protože jedna věc jsou ztráty z ušlého příjmu ze vstupného, druhá věc je, že kluby mají fanouškům prodané permanentky. Je otázkou, jak se to bude řešit dál. Vedle toho jsou sponzorské a reklamní smlouvy, které jsou na utkání navázány. Je to složitý komplex problémů, škody určitě budou. A budou velké. Když si vezmeme světový pohár v biatlonu, šlo o akci pro sto tisíc diváků. Takový počet přijde na dvě ligová kola. Ztráty budou násobně větší než třeba v případě biatlonu.“

