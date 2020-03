Extraliga a Fortuna liga. Kdo může na fotbal a hokej? | iSport.cz

Olomoučtí fanoušci nemohli být vpuštěni do svého chrámu na druhý zápas předkola play off proti Zlínu, fandili tak alespoň před stadionem • Michal Koštuřík / Sport

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Ochromil českou sportovní scénu. Bezpečnostní rada státu v úterý zrušila kvůli šířícímu se koronaviru veškeré sportovní i kulturní akce s účastí nad 100 osob. V praxi to znamená, že sport bude bez diváků. Jak by podle informací iSport.cz mělo vypadat rozvrstvení účastníků jednotlivých zápasů? Fotbal by se do požadované kvóty nejspíše vlezl, hokej bez výjimky může mít problém...