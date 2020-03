Hráčské reporty. Jak vypadají a jaké údaje trenéři Sparty sledují? | iSport.cz

Tomáš Malý působí jako kondiční trenér Sparty už několik let • AC Sparta Praha

Hráči Sparty přešli do individuálního tréninku, kromě běžeckých plánů dostali i silové programy. Adam Hložek už se tak musí připravovat sám...

Na dobu neurčitou jsou odříznutí od parťáků, tím pro ně ale práce nekončí. Fotbalisté Sparty (i všech ostatních klubů) se v nouzovém režimu, který zavládl v celé zemi, připravují individuálně. Co přesně to v případě Pražanů obnáší? Mimo jiné pravidelné reporty, které následně vyhodnocuje kondiční tým v čele s Benem Ashworthem. Podívejte se, co všechno letenský klub na dálku u svých hráčů sleduje.