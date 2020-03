Biabiany z Interu či Janko. Podívejte se na nejbizarnější posily Sparty | iSport.cz

Marc Janko, Jonathan Biabiany ani Mihailo Ristič ve Spartě nezazářili • FOTO: Koláž iSport.cz Sparta a hráčské transfery, to zkrátka neodmyslitelně patří k sobě. Letenští jsou dlouhodobě na přestupovém trhu jedním z nejaktivnějších českých klubů, s výjimkou poslední zimy to platí už několik let. Ruku v ruce s tím ovšem jde, že se letenští funkcionáři do vytipovaných posil často netrefí. A klubem tak projdou hráči, kteří i s odstupem času budí spíš rozpaky. Podívejte se na TOP10 nejbizarnějších posil Sparty za poslední půldekádu.

10. Bogdan Vatajelu obránce, Rumunsko

Cena: 35 milionů korun

Bilance ve Spartě: 38 zápasů, 2033 minut, 1 gól Dokonale vyskautovaná posila. Dlouhodobé řešení na pozici levého obránce. Takhle mluvil o příchodu Bogdana Vatajela tehdejší sportovní ředitel klubu Tomáš Požár. Záhy se ale ukázalo, že drobný Rumun na českou nejvyšší soutěž není absolutně připravený. Byť do Sparty přišel v prosinci 2016, poprvé do soutěžního utkání nastoupil až v dubnu. Do té doby se rozkoukával v juniorce. Postupem času se navíc ukázalo, že je to spíš křídlo, než typický krajní bek. Centry levačkou měl Vatajelu skvělé, tím to ale končilo. Bogdan Vatajelu ze Sparty se drží za hlavu po další ztrátě na hřišti Olomouce • Foto Barbora Reichová (Sport)

9. Néstor Albiach záložník, Španělsko

Cena: 14,3 milionů korun

Bilance ve Spartě: 13 zápasů, 704 minut, 0 gólů Skvělý technik, vynikající distributor finálních přihrávek, velmi obstojný střelec ze střední vzdálenosti. Néstor Albiach na sebe v Dukle upozornil do takové míry, že zaujal největší tuzemské kluby. Otazníky ovšem budily jeho opakující se problémy s koleny. „Uvažovali jsme o něm, ale když jsem viděl jeho chorobopis, dali jsme od toho ruce pryč,“ přiznal tehdejší trenér Plzně Roman Pivarník. Sparta do rizika šla. A netrefila se. Španěl za více než 14 milionů korun nabídl hodně málo muziky. Víc než na hřišti trávil čas na marodce, loni v únoru se v tichosti vrátil domů. Sparťan Néstor Albiach si poprvé zahrál proti svému bývalému klubu, Dukle • Foto Pavel Mazáč (Sport)

8. Jonathan Biabiany křídlo, Francie

Cena: hostování

Bilance ve Spartě: 16 zápasů, 1019 minut, 0 gólů Další velké jméno. A taky velký propadák. Jonathan Biabiany do Sparty zamířil na hostování ze slavného Interu Milán, v českých končinách do té doby věc nevídaná. Hned v prvním utkání parádní asistencí připravil gól pro Davidu Lafatu a fanoušci se radovali, že z přehršele posil z léta 2017 bude tahle ta pravá. Chybná úvaha. Od zmíněného mače s Mladou Boleslaví se Biabiany neprosadil, nedal žádný gól, nepřidal už ani nahrávku. Po zimním přeřazení do B-týmu napadl Biabiany Spartu i FIFA, konec hostování představoval oboustrannou úlevu. Jonathan Biabiany v dresu Sparty • Foto Jaroslav Legner (Sport)

7. Franci Litsingi záložník, Kongo

Cena: volný hráč

Bilance ve Spartě: 8 zápasů, 210 minut, 1 gól Když Sparta oznámila v létě 2015 jako novou posilu Franciho Litsingiho, řada fanoušků jen překvapivě pozvedla obočí. Trenér Zdeněk Ščasný věřil, že mu rodák z Konžské republiky odvede podobné služby, jako v předchozích letech v Teplicích. Prazvláštní bylo ovšem už zdůvodnění této akvizice. „Potřebujeme zkvalitnit kádr a zvýšit konkurenci v rámci tréninkového procesu,“ zaznělo mimo jiné z klubu. Litsingi nakonec vstřelil jediný gól a po pouhém půlroce v klubu zase skončil. Sparta - Bohemians: Gól Franciho Litsingiho na 3:0

6. Marc Janko útočník, Rakousko

Cena: volný hráč

Bilance ve Spartě: 8 zápasů, 306 minut, 2 góly Tehdejší trenér Pražanů Andrea Stramaccioni to měl vymyšlené. „Ben Chaim je hráčem, který se svou individuální kvalitou dokáže dostat do předfinální fáze. Janko z jeho práce bude těžit,“ maloval si italský kouč během letního soustředění v Rakousku v roce 2017. Realita ale byla úplně jiná. Ano, Marc Janko přicházel do Čech s pověstí střelce, góly dával v Salcburku, Twente i Basileji. Do rudého se ale oblékal už coby kanonýr za zenitem, měl zdravotní problémy a nakonec skončil na pouhých dvou trefách. Zlín - Sparta: Janko po rohu a tyčce dorazil míč do brány, Sparta vede 2:1

5. Mihailo Ristič záložník, Bosna a Hercegovina

Cena: hostování

Bilance ve Spartě: 4 zápasy, 41 minut, 0 gólů Další mysteriózní příchod, kterému lze s odstupem času jen těžko rozumět. Z finančního pohledu Sparta v případě Mihaila Rističe nešla do rizika, hráč přišel na hostování zdarma. V kuolárech se mluvilo o tom, že v rámci tréninkového procesu patří k nejlepším. Na hřišti to ale nikdy pořádně neukázal. Vlastně k tomu neměl ani prostor, šancí dostal minimum. Fanouškům se tak do pamětí nejvýrazněji vryl tím, jak loni na jaře odmítl na Slovácku remízu, když v nastaveném čase z penalty vysoko přestřelil branku. Z Letné se Ristič přesunul do nejvyšší francouzské ligy, v Montpellieru nastupuje pravidelně. Vskutku záhada... Slovácko - Sparta: Ristič neproměnil penaltu, překopl stadion!

4. Tal Ben Chaim křídlo, Izrael

Cena: 76 milionů korun

Bilance ve Spartě: 24 zápasů, 1363 minut, 0 gólů „Takového fotbalistu jste v lize dlouho neměli,“ vzkazovali izraelští novináři v souvislosti s příchodem Tala Ben Chaima. Rychlonohého křídelníka provázelo působivé CV z domácí soutěže, největší český klub přišel na astronomických 76 milionů korun, tyhle prostředky ale Spartě nikdy nevrátil. Dosud nedal jediný gól. Nedokázal se vyrovnat s tvrdostí české ligy, trenérům často nebyl k dispozici z různých zdravotních důvodů. Od července 2017 je pro vážné zranění kolena mimo hru. Na Letné má sice stále platný kontrakt, jakmile to ale jen trochu půjde, rudí se ho určitě budou chtít zbavit. Tal Ben Chaim v dresu Sparty • Foto Jaroslav Legner / Sport

3. Golgol Mebrahtu útočník, Austrálie

Cena: volný hráč

Bilance ve Spartě: 8 zápasů, 276 minut, 0 gólů Proč vlastně Golgol Mebrahtu zamířil na konci srpna 2018 do Sparty? To dost možná s odstupem času neví ani lidé v samotném klubu. Ano, Pražané tehdy bojovali s velkou marodkou na pozici koncových hráčů, mimo byli Václav Kadlec, Václav Drchal i Matěj Pulkrab. Mebrahtu se ale ukázal jako naprosto neúčinné řešení. Rodák ze Súdánu, jenž reprezentoval Austrálii, nevstřelil v rudých barvách ani jeden gól. Na dobré období z Mladé Boleslavi absolutně nenavázal. Australský útočník Golgol Mebrahtu ve Spartě nezazářil • Foto Michal Beránek / Sport

2. Semih Kaya stoper, Turecko

Cena: 52 milionů korun

Bilance ve Spartě: 33 zápasů, 2683 minut, 2 góly Spoustu lidí kroutilo hlavou už v momentě, kdy vyšlo najevo, na jaké peníze Semih Kaya Spartu přijde. Opravdové rozčarování ovšem nastalo až ve chvíli, kdy se poměr cena - výkon absolutně nepotkával. Turecký stoper se v letenském dresu ani náhodou nezařadil mezi opory. Sem tam předvedl solidní výkon, pak ale rychle upadl zase do šedi podprůměru. V létě mu v klubu skončí smlouva a už nyní je na sto procent jisté, že nedostane nabídku na její prodloužení. Tohle byla velká šlápota vedle. Sparta - Bohemians: Kaya zválcoval Jindřiška a nemilosrdně po rohu překonal Le Gianga, 4:0