Ekonom o dopadech krize na fotbal: Může to být rána jako pád Sazky | iSport.cz

Na katastrofické finanční scénáře je ještě brzy, přesto je český fotbal kvůli pandemii koronaviru v pozoru. „Může se to vyvinout do fáze, že si Česko do budoucna nebude moct dovolit dvě profisoutěže – první a druhou ligu,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium renomovaný ekonom a fotbalový fajnšmekr Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. V zamčené části rozhovoru mluví o škrtání platů, konci růstu přestupových částek či o celkovém uskromnění zdejšího fotbalového prostředí: „Soudný člověk by si měl umět připustit, že pokud se nehraje, nemá na bonusy nárok.“

Jak velké budou finanční dopady koronavirové krize na český fotbal? Je čas na temné scénáře?

„Fotbal je z dnešního pohledu zbytná aktivita, která je bytostně závislá na tom, že dostane nějakou podporu. Výkonnostní fotbal ji dostává z veřejných prostředků a vrcholový ze soukromých, jenže těch se asi na tenhle účel teď bude dostávat méně. Míra poznamenání může být docela velká: i z perspektivního pohledu, třeba pokud jde o výchovu mladých talentů. To může být zásadní, akademie a další projekty budou nějakou dobu nutně odsunuté na vedlejší kolej. Pokud koronavirová krize bude epizodou na tohle pololetí, víceméně nic se nestane, ale pokud to bude delší, lidé začnou být opatrní a podpora fotbalu bude menší.“

Čili i pro fotbal v tuhle chvíli platí, že čas je určující veličina?

„Přesně tak, časový faktor je velmi důležitý. V posledních několika letech se to vyvinulo tak, že Sparta a Slavia se snažily být mezinárodní týmy, Plzeň šla trochu jinou cestou, ale tohle může být velmi ohrožené. Může se to vyvinout do fáze, že si český fotbal do budoucna nebude moct dovolit dvě profisoutěže – první a druhou ligu. V takovém případě by nezbývalo nic jiného, než se vrátit k nějaké podobě poloprofesionalismu. Podotýkám, že to není problém jen Česka: žiju v Belgii, kde probíhal fotbalový boom na všech frontách. Kluby jsou hodně závislé na prodeji hráčů do ciziny – a tohle je teď taky pozastavené.“

Jak z toho ven?

„Otázka je, jak moc sponzoři budou ochotní podpořit restart. Nejen u nás, ale i v top pěti evropských soutěžích. Je to globální krize: ani v arabském světě, Asii či Rusku nebude moc zdrojů, které se doteď braly jako samozřejmé. Fotbal a sport se bude muset na nějakou dobu uskromnit. Jeden scénář vypadá třeba tak,