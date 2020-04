Sparta začala přípravu na ligu bez Ben Chaima. Co s ním v létě bude? | iSport.cz

Tal Ben Chaim musí dohánět kondiční manko, do sestavy Sparty má aktuálně daleko • Michal Beránek (Sport)

Když se minulé pondělí sešli fotbalisté Sparty k prvnímu společnému tréninku, jeden člen kabiny chyběl. Křídelník Tal Ben Chaim se trenéru Václavu Kotalovi nehlásil, zůstal totiž v Izraeli. S vedením letenského klubu se podle informací serveru iSport.cz dohodl na pozdějším příletu z rodinných důvodů. Ben Chaimovi se totiž před třemi měsíci narodil syn, společně s celou rodinou se ale do České republiky přesunout nemůže.

Od července 2018 je mimo hru, Tal Ben Chaim po závažném zranění kolene a následné operaci na dlouhé měsíce vypadl z akce. Na začátku března byl lékaři a kondičním týmem Sparty konečně prohlášen za zdravého, jeho návrat na trávníky ale odsunula pandemie z důvodu šíření koronaviru.

Během března a první poloviny dubna se zkušený křídelník připravoval stejně jako jeho spoluhráči individuálně, minulé pondělí ale s mužstvem na Strahově společnou přípravu nezahájil. Zůstal totiž v Izraeli, aby mohl strávit více času se svým tříměsíčním synem.

„Ben Chaim se s klubem dohodl, že se do přípravy zapojí v průběhu tohoto týdne,“ uvedl zdroj blízký pražskému velkoklubu.

Pro třicetiletého fotbalistu bylo přerušení ligy možností, jak se po delší době vidět s blízkými a tedy i svým potomkem. Potíž je ovšem v tom, že se Ben Chaim nemůže s celou svou rodinou přesunout do Prahy. Pracovní víza má totiž pouze on. Sparta mu proto vyšla vstříc, aby se k mužstvu opožděně připojil během tohoto týdne.

V řádu dnů by se tak měl kouči Kotalovi v rámci přípravy hlásit. Jeho budoucnost v klubu přesto zůstává nejistá. Ben Chaim má platný kontrakt do příštího léta, v plánech Sparty ovšem výrazněji nefiguruje. O lecčems svědčí to, že i když byl před nucenou pauzou prohlášen za zdravého, nenastoupil ani za třetiligovou rezervu.

Vedení Sparty se dlouhodobě nebrání jednáním o Izraelcově případném odchodu. Žádní zájemci o služby rychlostně vybaveného fotbalisty ale v přestupových obdobích na letenské kanceláře neklepali. Není se čemu divit, Ben Chaim je už více než rok a půl bez fotbalu, vleklé problémy s kolenem mu vystavily dlouhou stopku. Navíc není rozhodně levný.

Situace kolem Ben Chaima se každopádně bude řešit i tohle léto. Podle informací portálu iSport.cz je ve hře i varianta předčasného rozvázání kontraktu. Na tuhle možnost by Sparta podle všeho slyšela, záležet samozřejmě bude i na postoji samotného hráče. Trenér Kotal s ním ale výrazněji nepočítá.

Ben Chaim přišel do Sparty v létě roku 2017 za astronomických 76 milionů korun, jeho angažmá v Generali Česká Pojišťovna Areně ale skončilo fiaskem. Rodák z Kfar Saby odehrál v rudém dresu pouze 24 zápasů, nevstřelil jediný gól a zvládl pouze tři asistence.