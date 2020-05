Mazuch se cítí lépe než před pauzou: Dva zápasy týdně? Dá se to zvládnout | iSport.cz

Když začátkem března naskočil v základní sestavě Mladé Boleslavi v pohárovém utkání v Plzni, skončilo pro stopera Ondřeje Mazucha více než třináctiměsíční čekání na to, než si zase zahraje soutěžní zápas. Na pár minut pak střídal i v lize proti Baníku Ostrava, dál ale jeho návrat logicky kvůli pandemii koronaviru nepokračoval. „Ale nemyslím si, že by mi ta pauza nějak uškodila. Možná se teď cítím lépe než před vyhlášením nouzového stavu,“ hlásí zkušený obránce.

Boleslav se v omezeném režimu, jak dovolují vládní nařízení, připravuje na obnovený start FORTUNA:LIGY. „Věřím, že se liga dohraje. Jsem pro. Je to naše práce, baví nás, fotbal hrajeme odmala. Navíc když se začne hrát, bude to pro všechny znamení, že se ta situace lepší,“ soudí Mazuch.

Ve středočeském klubu má aktuálně smlouvu do konce června, přerušená sezona by pro něj ale neměla být velkou komplikací do budoucna. Podle informací Sportu jsou v Boleslavi s přínosem jednatřicetiletého stopera spokojení a prodloužení vzájemné spolupráce je na dobré cestě.

Mazuch bere, že si po vleklém zranění achilovky připsal zatím jen dva starty. „Potřeboval jsem trochu času na to, abych se do toho dostal po fyzické i fotbalové stránce. V Plzni jsem odehrál celý zápas, a i když jsme prohráli 2:4, měl jsem z toho docela dobrý pocit, a to jak z týmového výkonu, tak z individuálního pohledu. Mohl jsem toho samozřejmě odehrát víc, ale jsem i tak rád. Když se začne hrát, přijdou karty a další věci, takže věřím, že do konce sezony nějaké zápasy přidám. Achilovka je úplně v pořádku,“ přemítá vicemistr světa do dvaceti let z roku 2007.

Pokud se ligový ročník znovu rozjede, pofrčí se v anglickém rytmu se dvěma zápasy týdně. Při rychlém sledu utkání by si mohl zahrát víc. „Přesně tak. Tím, že se bude hrát dvakrát týdně, je to i šance pro ostatní, kteří toho třeba zatím tolik neodehráli. Sestava se určitě bude měnit,“ tuší Mazuch.

Obecně nevidí problém, aby mužstva absolvovala dva duely za týden. „Zažil jsem v Anglii, že jsme hráli dvakrát týdně, do toho jsme cestovali docela dálky. Věřím, že se to dá v pohodě zvládnout,“ odkazuje boleslavský obránce na své předchozí angažmá v druholigovém anglickém Hullu.

Je rád, že po několikatýdenní karanténě a individuální přípravě mohou ligová mužstva zase trénovat pospolu. „Kontakt nám chyběl, jako fotbalisté jsme zvyklí být pořád v nějakém kolektivu. Jsme rádi, že už trénujeme ve skupinách a můžeme se vídat,“ pochvaluje si Mazuch.