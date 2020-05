Trpišovský očima otce: Trenérem už jako dítě, proč nosí kšiltovku? | iSport.cz

„Jsem na každém zápase v Edenu. Ten trenér v kšiltovce pode mnou je můj syn. Vždycky jsem byl tvrdej chlap, ale tohle je pro mě emotivní, vždycky mi jdou slzy do očí,“ řekl kamerám O2 TV Sport Jindřich Trpišovský starší, hrdý otec úspěšného kouče, který Slavii dotáhl k titulu i účasti v základní skupině Ligy mistrů.

Starší z Jindřichů ukázal sešity, do nichž si jeho tehdy sotva desetiletý syn lepil vystřižené fotky oblíbených fotbalistů. A odhalil, že Trpišovský byl trenérem tak nějak od malička. „Měli jsme chatu v Klánovivích, měl tam kolem sebe deset dětí jeho věku, i starších. Před vjezdem do zahrady si vytvořili hřiště a on už tehdy určoval, kdo co bude dělat, jak se bude hrát. Dvacet minut vyprávěl, co se bude dělat, a pak deset minut hráli,“ vyprávěl s úsměvem.

Trpišovského trenérská kariéra poměrně brzy visela na vlásku. Když trénoval ve Viktorii Žižkov, klub měl finanční potíže, hráčům nechodily výplaty po několik měsíců, a kouč to nebral vůbec dobře. „Hráči za ním chodili a říkali: Trenére, my nemáme v neděli na oběd pro rodinu. To nesl strašně. Pak jsem se od něj dozvěděl, že v té době uvažoval, že úplně s trenérstvím skončí,“ odhalil jeho otec.

Trpišovský si naštěstí myšlenky na brzký konec rozmyslel a z chudého týmu, kde hráči s napětím čekali na každou výplatu, to dotáhl až do úspěšné a bohaté Slavie.

Jeho hlavu po celou tu cestu zdobila tradiční kšiltovka, bez níž si jej fanoušci už jen těžko představí. Proč vůbec čepici nosí? „Navykl si na to ve třetí a druhé lize, kde jsou diváci blíž a vyslovují různé nadávky. Tvrdí, že se lépe soustředí, je v určité izolaci a koncentruje se na zápas, ne na okolí,“ vysvětlil jeho otec. „Už je na ni tak zvyklý, že si myslím, že kdyby ji neměl, bude nervózní.“