Zlín nerozbil blok Jablonce: Nejsme Barcelona, ví Páník. Rada trhal roušky | iSport.cz

Běžela 48. minuta zápasu, Jakub Jugas neodhadl dlouhý pas na Jakuba Janetzkého a špatně vystoupil. Nešlo nic dělat. Dominik Plechatý musel zatáhnout za záchrannou brzdu, od sudího viděl okamžitě červenou kartu. Jan Sýkora sice nejdřív reklamoval ofsajd, pomezní Lucie Ratajová ale vynesla správný verdikt.

„Před druhou půlí jsem hráče varoval, že je výsledek 1:0 ošidný a v 50. minutě jsme šli do deseti… Plechatý to vyřešil tak, že fauloval. Rozhodčí ho musel vyloučit, myslím, že jsme ani nijak neprotestovali,“ komentoval po zápase Petr Rada. „Možná, jestli to nebyl ofsajd, ale podle zpráv spíš ne,“ dodal. Dlouhá výhoda se Fastavu spíš vymstila. Zatímco do té doby hrozil, po vyloučení se dostal do minima šancí.

„Paradoxně, když jsme hráli 11 na 11, měla naše hra parametry, měli jsme výborné situace, ale nedohráli jsme je. Zápas jsme si prohráli v přesilovce. Bylo to složité, nebo jsme zbytečně nakopávali balon a nedostávali jsme se do krajních prostorů,“ přiznal Páník. Nepomohlo ani střídání konstruktivních hráčů a úderného Lamina Jawa. Šance nepřicházely. „Věřil jsem, že remízu budeme mít. Využít jsme přesilovku měli. Říkal jsem to vždycky: v momentě, kdy hrajete o jednoho hráče míň, vytvoříte si blok na vlastní půli. Překonat hluboký blok umí dobře jen Barcelona, my ne. Máme se ještě co učit,“ pokračoval zlínský kouč.

Nad Zlínem dál visí hrozba baráže, bude pro něj ale klíčové chytit start znovuobnovené soutěže. Los k němu přitom příznivý nebyl (postupně Baník, Mladá Boleslav, Příbram, Plzeň a Slavia). „Mrzí nás to. Každý bod je pro nás v této fázi zlatý a obzvlášť pak ten zvenku. V Jablonci jsme měli k bodu nejblíž, co jsem tu kdy hrál,“ uzavřel 63letý Páník.

SESTŘIH: Jablonec - Zlín 1:0. Rozhodl Holík, hostům nepomohla ani přesilovka

Naopak Petr Rada mohl být s výkonem svého týmu spokojený, třemi body po ztrátě Baníku navýšil náskok na třetí příčce. „Musím hráče pochválit. Je to sice jejich práce, ale takticky zvládli utkání velmi dobře. Nevypustili jeden balon. Nechci nikoho vyzdvihovat, všichni odvedli stoprocentní výkon z hlediska přístupu, ale pochválil bych Tomáše Hübschmana. Naší úterní hru si bez něj nedovedu představit. Musím před ním smeknout. Všechny roušky jsem roztrhal díky němu,“ smál se Rada.

Příští kolo ale Severočeši vyjedou do Edenu a obejít se budou muset bez tří hráčů, kteří jsou ze Slavie v Jablonci na hostování, a navíc bez vykartovaného Dominika Plechatého.