Karvinský Lingr po Spartě: Odvolání gólu? Vést 2:0, bylo by po zápase | iSport.cz

Jednu branku karvinský útočník Ondřej Lingr Spartě vstřelil, další připravil hned po 35 vteřinách hry pro Abdulrahmana Taiwa. Bleskově rychlý gól ovšem sudí u videa odvolali. Na začátku akce ještě na karvinské půlce hřiště byl totiž Adam Hložek faulovaný. Karviná ve 26. kole FORTUNA:LIGY podlehla Spartě 1:4 a po 505 minutách skončila její jarní neprůstřelnost. „Je to kruté, ale můžeme si za to sami,“ komentoval Lingr.

Jak moc vás ovlivnila neuznaná branka z první minuty, kterou vašemu týmu VAR odvolal?

„Pokud to byl regulérní gól, ovlivnilo to dost. Mohli jsme vést 2:0 a bylo by po zápase, ale rozhodčí se rozhodl, jak rozhodl.“

Poločas jste vyhráli 1:0, ale nakonec jste padli 1:4. Krutý výsledek?

„Je to kruté, ale můžeme si za to sami. Druhý poločas je ostuda z naší strany. Nechápu, co se tam stalo, co jsme tam dělali. První poločas jsme takhle chtěli hrát, takhle se chceme prezentovat, hráli jsme dobře. Bohužel nás zlomil gól ve 49. minutě a pak už Sparta dominovala a my hráli špatně.“

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:4. Nejdřív zkrat, pak velký obrat. Po šesti zápasech výhra Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak jste z pozice útočníka vnímal krásné trefy Sparty?

„Je to smůla, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bránili jsme tam strašně laxně, neměli jsme je nechat vůbec střílet.“

Efektní branku jste vstřelil i vy, ve 32. minutě jste otvíral skóre. Jak byste trefu popsal?

„Říkal jsem Giglimu (Ndefemu), ať mi dá konečně nějaký pas. Přišel, já jsem se snažil dobře zakončit a vyšlo to dobře. Bránící Sáček o mně věděl, já si počkal na míč, předskočil jsem ho a zakončil dobře. Bohužel je to vlastně zbytečný gól. Jsem za něj rád, ale vcelku byl k ničemu.“

Karviná - Sparta: Lingr se protáhl okolo Sáčka a domácí přece jen vedou! 1:0

Uvědomil jste si, že jste už nejlepší střelec týmu?

„Jo uvědomil, ale čtyři góly jsou pořád málo. My musíme hlavně sbírat body, to je pro mě nejdůležitější.“

Ve středu hrajete na Slovácku, jak náročný je nastavený program?

„Já si nestěžuju, jsem dobře připravený, stejně jako náš tým. Na druhou stranu je to pro nás i lepší, že se hraje, než abychom furt trénovali. Já mám bohužel čtvrtou žlutou a budu klukům jen držet palce. Na zápas s Budějovicemi budu připravený.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Lingr Hosté: 49. Moberg Karlsson, 56. Hložek, 64. Dočkal, 90+3. Karabec Sestavy Domácí: Bolek – Ndefe (61. Ba Loua), Santos, Šindelář, Rundić – Janečka (C) (65. Marek Hanousek), Smrž (79. Guba), Qose – Jan Moravec, Lingr (79. Želizko), Taiwo (79. V. Vukadinović). Hosté: Heča – Sáček, Štetina (76. Drchal), Hancko, M. Frýdek – L. Krejčí – Moberg Karlsson (82. Matěj Hanousek), Kanga (90+1. Karabec), Dočkal (C) (82. Trávník), Hložek (90+1. Vindheim) – Tetteh. Náhradníci Domácí: Ba Loua, Čonka, Guba, Hanousek, Neuman, Vukadinović, Želizko Hosté: Costa, Drchal, Hanousek, Karabec, Nita, Trávník, Vindheim Karty Domácí: Ndefe, Lingr, Rundić Hosté: L. Krejčí Rozhodčí Zelinka – Paták, Dobrovolný Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

TOP góly 26. kola: Jánošovo dělo nebo Hložkova šibenice