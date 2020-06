INSIDER: Skvělá práce Slavie i wrestling. Na praporek nekoukejte! | iSport.cz

Remíza, která může mít pro Slavii příchuť výhry a pro Plzeň prohry. I tak lze „dohrát“ ligový šlágr mezi Slavií a Plzní, v němž nepadl gól. Mezi oběma týmy zůstal osmibodový náskok, týmu Jindřicha Trpišovského stačí k jistotě titulu třináct bodů ze sedmadvaceti – a to by ještě jeho konkurent nesměl zaváhat. Slavit může mužstvo z Edenu právě po dalším souboji s Plzní ve druhém kole nadstavby. „Slavia už těžko poztrácí tolik bodů, aby o titul přišla,“ souhlasí bývalý reprezentační stoper Martin Jiránek ve svém videopořadu Ligový insider.

Není pravidlem, že by tak očekávaný zápas přinesl výtečný fotbal, spíš bitvu a ostré zákroky. V Edenu se však odehrávala jiná podívaná. „V tomhle utkání bylo víc fotbalovosti, možná i proto, že bez diváků neměl takový náboj. Chyběly mu góly, ale šance na obou stranách byly,“ ohlíží se za hitem FORTUNA:LIGY Jiránek.

Zásadní otázkou bylo, zda se v Edenu zadrhne třítaktní plzeňský motor ve složení Aleš Čermák – Lukáš Kalvach – Pavel Bucha. Stalo se – a takovým způsobem, který Jiránka, jenž před duelem tipoval vítězství Západočechů, až zarazilo. „Hodně mě to překvapilo, nečekal jsem, že se to Slavii povede,“ přiznává Jiránek. „Zvládli to ale fantasticky, hráli vysokánský presink, nenechali Plzeň vůbec rozehrát balony, to byl klíč. Záloha se nedostala pořádně k balonům, neměla hru pod kontrolou,“ viděl. To, že slávisté sami neskórovali, dává do souvislosti s jejich náročným a vyčerpávajícím stylem hry a znovu padne jméno jednoho vyhlášeného kanonýra.

Jiránek vyzdvihuje to, jak si v těžkém duelu vedl devatenáctiletý stoper David Zima. „Obstál, roste z něho výborný stoper, za to jsem rád, “ uznává a popisuje, v čem vyniká, a co by naopak měl ještě zlepšit. Vrací se rovněž ke střetu s plzeňským habánem Tomášem Chorým. „Připomínalo to wrestling,“ uznává Jiránek, ale souboj posuzuje možná jinak, než by se čekalo. Na rozdíl od jiného momentu.

Někdejší stoper se zkušenostmi z Itálie, Anglie či Ruska se ve svém pořadu věnuje i zápasu Bohemians-Sparta a gólové situaci, která „klokany“ rozpálila do běla. Rozčílil je nesprávně zvednutý praporek asistenta i celkové počínání rozhodčích, ač branka byla na základě VAR správně uznána. „Praporek je signál k tomu povolit. Ale při dnešních pravidlech by si ho obránci neměli všímat a měli by dohrávat každou situaci,“ říká Jiránek. Ten zároveň volá po návratu fanoušků ze štaflí a vysokozdvižných plošin na stadion.

Podívejte se NA VIDEU i na to, jak hře Slavie podle Martina Jiránka pomohl Petr Ševčík, nebo jak ligový hit zvládli plzeňský veterán David Limberský a brankář Aleš Hruška.