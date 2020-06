Vrací se fanoušci, ti virtuální přenosy neopustí. Kdy si televize „zapíská“? | iSport.cz

Na zápasech nejsou fanoušci – tak si je „vyrobíme“. Televizní stanice po celém světě musely řešit, jak si poradí s přenosy z fotbalových zápasů, kam kvůli epidemii koronaviru nesměli diváci, nebo se nyní vracejí jen v omezeném počtu. Někde nechali z obrazovek „znít“ ticho, britská Sky TV na to jde využitím zvukové stopy ze hry FIFA. A ve Španělsku dokonce hlediště zaplnili i vizuálně. Mezi prvními zapeklitý rébus řešila O2 TV Sport, která vykutala ze záznamů autentický ruch tribun. Změní se něco, když nyní může do arén až 2500 lidí a od pondělí dvojnásobek? „V tuto chvíli ruchy necháváme. Ačkoliv se kapacita rozšiřuje, atmosféra nebude taková jako před pandemií,“ říká výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay. V rozhovoru pro iSport.cz mluví i o tom, jak složité je zvukovou stopu nachystat nebo kdy pustit vedle potlesku i pískot…

Nakolik jste vůbec s rozhodnutím přidat ruchy do přenosů spokojeni? A jak vnímáte reakce fanoušků?

„Naše oznámení o přidání ruchů tribun vyvolalo velké diskuse a emoce. Všichni čekali, jak bude tato inovativní novinka vypadat. Byli jsme až překvapeni, když nám po prvním zápase přišlo tolik pochvalných zpráv a pozitivních reakcí. I v různých anketách to diváci kvitovali. Byl to jednoznačně pozitivní krok.“

Vnímali jste jako důležité nabídnout divákům, že si mohou přidaný zvuk zapnout a vypnout?

„Chtěli jsme respektovat fanoušky, kteří preferují čistý přenos, kde vyniknou pokyny trenérů nebo hráčů. Na O2 TV Sport dáváme možnost volby, ať už při výběru souběžně hraných zápasů nebo v tomto případě při volbě zvukové stopy.“

Kolik času v průměru zabere příprava ruchů pro jeden přenos? Využívá se opakovaně na určitém stadionu stejná stopa?

„Nikde u nás není k dispozici univerzální atmosféra, která by se dala ihned použít. Byly to hodiny práce procházením zvukových stop ruchů z archivu fotbalových přenosů O2 TV Sport. Náš sound designer Honza Vlček odvedl skvělou práci. Věnoval tomu strašně moc svého času. Bylo nutné odstranit z původní atmosféry řadu ´parazitních´ zvuků, jako pískání sudího, pokřiky, a především zvuk samotného míče. Podařilo se také vyrobit potlesky a ruch tribun. Výsledkem toho všeho byla smyčka, která je univerzální a použitelná na většinu stadionů.“

Co bylo při shánění materiálu nejtěžší?

„Všechno vzniklo hrozně narychlo. S prvotním nápadem přišel obchodní a marketingový ředitel Honza Raděj, pár dní před restartem ligy. Nikde v audio knihovnách ani bankách tyto zvuky nenajdete. Museli jsme hledat v archivu, který máme k dispozici od roku 2015. To je jen začátek. Asi málokdo má představu, jak je složité ruchy vyrobit, aby do sebe zapadaly. Musí to znít reálně, zvuk musí ´spolupracovat´. Myslím si, že pro začátek se to podařilo, i když dokonalé to ještě není.“

Každého asi napadlo, jak a kdy zařadit pískot, protože si to dění na hřišti někdy vyžaduje…

„Ruchy pískotu máme vyrobené a používáme je. Nicméně musíme velmi opatrně. Neradi bychom simulovanou atmosférou uměle ovlivňovali například verdikt rozhodčího. Nicméně pokud hra neplyne nebo nějaký hráč vědomě hru zdržuje, tak si pískneme.“

Dochází či dojde k nějakým úpravám mixování ruchů, ať už jejich „obsahu“ nebo intenzity?

„Je nutné říct, že jsme realizovali nápad, který ve světě neměl moc konkurenci. Byli jsme jedna z prvních televizí v Evropě, která to vyzkoušela. Není to jednoduchá záležitost. Nadále pracujeme na tom, aby byly ruchy věrohodnější. Základní předpoklad je ten, aby intenzita ruchů diváka nerušila.“

V Anglii se stanice Sky domluvila s herními vývojáři EA Sports, že využije zásobu jejich zvukových nahrávek ze zápasů FIFA. Co tomu nápadu říkáte?

„Je otázka, zda to nebude příliš uměle našroubované. Přece jen živý přenos není počítačová hra. My neměli jinou možnost než vzít zvuky z reálných zápasů. Každopádně nás těší, že i stanice Sky se vydá podobnou cestou jako O2 TV Sport, byli jsme zvědavi na porovnání.“

Ve Španělsku po vzoru hry FIFA zakomponovali do přenosů i virtuální davy na tribunách. Nezvažovali jste něco podobného i vy?

„O možnosti virtuálního zaplnění tribun jsme přemýšleli, umíme tuto technologii realizovat. Nicméně touhle cestu se nevydáme. Obecně dokážeme do přenosů umístit virtuální fanoušky, chorea, billboardy či jiné sdělení. Potenciál v tom vidíme spíše u reklamního plnění, kdy zadavatelům můžeme nabídnout zcela unikátní prostor v rámci projekce virtuální reklamy.“

Překvapilo vás, že navzdory původním předpokladům začaly pouštět umělý ruch přímo na stadionech i kluby? A nemůže to nějak komplikovat zvuk při přenosech?

„Zaznamenali jsme to hned při prvním utkání v Teplicích, kluby chtějí podpořit své hráče přímo na stadionu. I tohle byl náš návrh, který jsme konzultovali s Ligovou fotbalovou asociací. Obecně bychom si nejvíc přáli, aby se diváci mohli vrátit na tribuny, bouřlivá atmosféra zaplněného stadionu je nenahraditelná.“

Fanoušci se pomalu na stadiony vracejí alespoň v omezeném počtu. A začínají být slyšet. Ovlivní to nějak vaši práci s ruchy z tribun?

„My v tuto chvíli ruchy necháváme. Ačkoliv se kapacita rozšiřuje, tak atmosféra na stadionech nebude zcela jistě taková, jako tomu bylo před pandemií. Například v Ostravě se ti nejhlasitější fanoušci na tribunách zatím neobjeví. Pokud divák preferuje reálnou atmosféru, tak stále platí to, že si může v nastavení sám vybrat, jakou zvukovou stopu chce poslouchat.“