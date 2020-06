Trpišovský: Zranění Kúdely je naše vina. Proč se díval na Musovu penaltu? | iSport.cz

Zápas jste měli od začátku pod kontrolou, že?

„Byly tam určité pasáže, kdy jsme si na sebe zvykali. Ale celkově byl výkon slušný, i když v útočné činnosti jsme mohli některé situace vyřešit líp. Pět změn v sestavě na naší kompaktnosti nebylo znát. Zároveň je potřeba vidět, že Jablonci někteří výborní hráči chyběli. Dobrý, ale ne bezchybný výkon.“

Jak jsou na tom Ondřej Kúdela a Oscar, kteří museli kvůli zranění střídat?

„U Kúdely je to svalového rázu, stoprocentně do konce sezony. Budeme dělat vše proto, aby byl připravený do přípravy. Oscar se srazil s brankářem, ale nemělo by to být nic vážného, snad stihne i příští zápas.“

Co výkon Petara Musy? Kousek mu chyběl k hattricku, v nastavení nedal penaltu.

„Dnes byl hodně uvolněný, podal nejlepší výkon v zápasech, kdy hrál od začátku. V zakončení si počínal skvěle, podobné situace umí vyřešit. Je tu čtyři měsíce, pořád ho řadíme do kategorie hráčů, kteří přišli v zimě a byli hození do toho, aby nahradili ty, co v zimě odešli a hned hráli o titul.“

A nezkazil jste mu hattrick trochu vy? Na penaltu jste se tentokrát díval.

„Já to udělal pro jeho dobro, aby nemusel tolik platit. (směje se)“

Rázem má třináct gólů a je v čele tabulky střelců. Bude to třeba jeden z dílčích cílů pro závěr sezony?

„Bavili jsme se o tom v kabině. I proto byl určený na penaltu jako první a Nico mu ji nechal. A proto nešel na hřiště Teclík (Stanislav Tecl) a nechali jsme Petara dohrát celé utkání. Kluci se o tom hodně baví, chtějí mu pomoct. Škoda, že mu Provy (Lukáš Provod) v jedné situaci nepřihrál dřív, mohl dát hattrick už ze hry.“

Jak se vám líbil výkon Jakuba Markoviče v bráně?

„Chytal dva zápasy doma, dvakrát 4:0. Kdyby to tak pokračovalo, bylo by to skvělé. Potvrdil, že talentovaný brankář. Trenéři se o něj hodně starají. Ještě máme druhého talentovaného gólmana Sirotníka, který taky vypadá dobře. Dnes dostal příležitost Markovič a ač nemusel řešit žádnou těžkou střelu, jeho výkon byl dobrý.“

Co rozhodlo o tom, kteří hráči dostanou při rotaci sestavy šanci?

„Skládali jsme tým tak, abychom měli kostru a tvář. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, aby to mělo parametry. Zajímal nás výkon Markoviče, Oscara nebo Júsufa, ale nechtěli jsme dělat zase tolik změn.“

A jaké máte v tomhle ohledu plány pro zbylé dva zápasy?

„Teď je trošku atypické, že máme po dlouhé době týden volna. Určitě budeme chtít dát prostor hráčům, kteří v sezoně tolik nenastupovali. Uvidíme i ohledně zdravotního stavu. Dnešní zranění Kudyho je naše vina. Není zvyklý mít takovou zátěž, neměli jsme to dělat. Kdyby nehrál, asi se mu to nestane. Určitě dostanou příležitost další. A třeba si vyzkoušíme i jiné rozestavení, které občas v sezoně používáme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Musa, 34. Ševčík, 58. Musa, 87. Masopust Hosté: Sestavy Domácí: Markovič – Coufal, Kúdela (33. Frydrych), Takács, Bořil (C) (73. Felipe) – Oscar (73. Masopust), Ševčík (60. Hellebrand) – Stanciu, Júsuf Hilál (60. Traoré), Provod – Musa. Hosté: V. Hrubý (29. Hanuš) – Plechatý, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hübschman (C) – R. Acosta, T. Pilík, Hämäläinen (68. Chramosta), Černák (46. Macháček) – Doležal (75. Velich). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Traoré, Felipe, Tecl, Masopust, Hellebrand Hosté: Hanuš, Breda, Chramosta, Macháček, Peřina, Velich, Dočekal Karty Domácí: Takács, Oscar Hosté: Krob, Štěpánek Rozhodčí Lerch – Poživil, Ratajová (Petřík) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

