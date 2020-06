Namotivovaný Musa: Potvrdili jsme, že jsme nejlepší! Penalta mrzí, ale nevadí | iSport.cz

Vstřelil jste dva góly a útočil jste na hattrick. Měl jste ve hře ještě jednu dobrou příležitost a pak jste dokonce kopal penaltu, kterou jste neproměnil. Mrzí vás to?

„Jsem především rád, že jsme vyhráli. Trošku mě mrzí, že jsem penaltu nedal. Ale nevadí, hlavní je vítězství. Potvrdili, že jsme nejlepší. Jsem moc rád za dva góly, ale ty jsou zásluhou celého týmu, ne jen mou.“

I tak jste se dostal do čela ligových střelců, máte třináct branek, tři hráči mají o gól méně. Je pro vás motivací do zbytku sezony střeleckou korunu získat?

„Samozřejmě. Jsem mladý hráč, mám velkou motivaci v každém zápase. Vždy chci hrát naplno, podat dobrý výkon a případně vstřelit i gól.“

Zdálo se, že si zápas všichni užíváte. Bylo to tak?

„Jasně že jsme si zápas užívali. Každý zápas doma před fanoušky si užíváme. Myslím, že v tomto utkání mohli mít radost. Ukázali jsme, že jsme nejlepším týmem v lize a potvrdili jsme svou pozici v tabulce.“

V sestavě udělal trenér Jindřich Trpišovký pět změn, objevil jste se v ní i vy. Necítil jste v úvodu utkání nějaký problém v souhře mužstva?

„Je pravda, že ze začátku jsme možná nehráli tak jako jindy, ale rychle jsme si zvykli. Pak už bylo vše dobré a klapalo to.“

Na podzim se vám dařilo v Liberci, v zimě jste se vrátil do Slavie. I za ní dáváte góly, útočíte na krále střelců. Co říkáte na období, které prožíváte?

„Moc si to užívám. Je to skvělý pocit. Slavia je velký klub s obrovskou tradicí. Kluci v kabině, fanoušci, všichni jsou tu skvělí. Je to fakt super. Jsem opravdu rád, že tu můžu působit a být členem takového týmu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Musa, 34. Ševčík, 58. Musa, 87. Masopust Hosté: Sestavy Domácí: Markovič – Coufal, Kúdela (33. Frydrych), Takács, Bořil (C) (73. Felipe) – Oscar (73. Masopust), Ševčík (60. Hellebrand) – Stanciu, Júsuf Hilál (60. Traoré), Provod – Musa. Hosté: V. Hrubý (29. Hanuš) – Plechatý, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hübschman (C) – R. Acosta, T. Pilík, Hämäläinen (68. Chramosta), Černák (46. Macháček) – Doležal (75. Velich). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Traoré, Felipe, Tecl, Masopust, Hellebrand Hosté: Hanuš, Breda, Chramosta, Macháček, Peřina, Velich, Dočekal Karty Domácí: Takács, Oscar Hosté: Krob, Štěpánek Rozhodčí Lerch – Poživil, Ratajová (Petřík) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

