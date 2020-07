Koubek: Štetina je Zorro, Kuchta typ pro Slavii. Ale pozor na zákeřnost | iSport.cz

Derby bývají spíš urputnými bitvami než fotbalovou podívanou, i tentokrát sparťanský trenér Václav Kotal tvrdil, že to byla válka. Jak se zápas zamlouval vám?

„Tak úplně dramatické to nebylo. Tentokrát byl fotbal docela koukatelný, zvlášť když se podíváme na jiná derby nebo třeba zápas Baníku Ostrava se Slavií, to byla bramboračka, až jatka. Mimochodem, zase u toho byl ve středu rozhodčí Berka. Ale pozor, poučil se, se žlutými kartami trochu šetřil a myslím, že to bylo ku prospěchu věci. Nesdílím tedy názor, že to byla soubojová válka, mně se derby docela líbilo.“

Ostrých zákroků i strkanic bylo méně, přesto: zaujal vás některý z jejich aktérů? Na straně Sparty to byli hlavně obránce Lukáš Štetina a záložník Ladislav Krejčí.

„O Krejčím už jsem se zmiňoval, nechci to opakovat. Na moje upozornění, že by se měl zklidnit a nedostávat karty za řeči, vůbec nereagoval. Už ho nechci dál vychovávat, od toho jsou jiní. Ale pokud bude takhle neukázněný, na evropské scéně to pocítí. Vidíte, že by se takhle choval Adam Hložek? Pokud jde o Lukáše Štetinu, ten se po nabrání sebevědomí vtělil do takového Zorra mstitele, obhájce mužstva, silného chlapáka. Ale výpad na Stancia byl úplně zbytečný, na Kangu to od něho byl banální zákrok, ještě byl sám remplovaný loktem. Stanciu nereagoval nijak podrážděně, přehnaně, jenom se postavil. Jsou to zbytečné věci, ale k derby to patří. Úplně bych to nedramatizoval.“

Žluté karty dostali i slávistický trenér Jindřich Trpišovský a vedoucí mužstva Stanislav Vlček.

„To bylo po zákroku Krejčího na Ševčíka, za který měl být vyloučen. Ševčíka srazil – terminologií rozhodčích – ve velmi slibně se rozvíjející akci. A ještě jako hokejista na manťák. Tak kartu dostal ´alespoň´ Jindřich Trpišovský. Standa Vlček je hodný kluk, ale i on má v sobě adrenalin, emoce. Cítili křivdu, v tuhle chvíli jsem měl pro lavičku Slavie pochopení.“

Před zápasem vzbudilo rozruch tvrzení bývalého letenského kouče Václava Jílka, podle něhož se Sparta herně nikam zásadně neposunula. Přehnal to, nebo může mít pravdu?

„Sparta se posunula, určitě zapracovala na bezpečnější organizaci hry směrem dozadu. A hlavně se zvedly individuální výkony hráčů, to bych vypíchl.