Hadamczik o začátcích Baroše v Baníku: Moje dítě, inspiroval mě Jágr | iSport.cz

Je to dvaadvacet let, kdy Milan Baroš na Bazalech vystřídal Petra Samce a připsal si svůj první ligový start. Přesto si Alois Hadamczik vybavuje naprosto přesně nejen začátky jeho profesionální kariéry, ale i detaily, které tomu předcházely.

Kdy jste šikulu z Vigantic začal poprvé registrovat a mít s ním plány?

„Byl jsem několikrát v Pittsburghu u Jardy Jágra . Když jsem viděl, jak z něj vybudovali hvězdu a točilo se všechno kolem něj, přepadla mě myšlenka, že musíme vybudovat svou fotbalovou hvězdu i my v Baníku. Inspiroval jsem se a začal to řešit.“

Jak?

„Nejlepším juniorem byl Baroš, takže jsem přijel na Bazaly a šel za ním. Vidím to jak dneska. Mladý kluk, sedmnáct let, hlava na bok, tmavé vlasy. Říkám mu: Od zítřka budeš v áčku a budeš hrát každý zápas od začátku. Pokud se ti nebude dařit a trenér tě vystřídá, příště stejně nastoupíš v základu. A až budeš mít osmnáct, dostaneš k dispozici auto. Ale jestli porušíš na Stodolní životosprávu, jdeš okamžitě zpátky do juniorky.“

To musel zírat.

„Vstal, vykulil oči. Zeptal jsem se ho, jestli to bere. On říkal, že ano, tak jsme si na to podali ruku. Dostal smlouvu na pět tisíc, to tehdy mladí kluci měli. Ale ti hoši měli zároveň velké prémie za zápasy, takže si někdy měsíčně vydělali osmdesát až sto tisíc. Verner Lička tehdy řekl, že u nás zavádí manýry hokejový trenér, ale já měl díky bráchovi Evženovi (trenér, který s Baníkem dvakrát vyhrál mistrovský titul) blízko k oběma sportům. Zavolal jsem si Vernera, to byl tehdy trenér, a řekl jsem mu svou představu: titul ani poháry nejsou podstatné, ale nesmí se spadnout a musí se zabudovat Baroš. Ten bude hrávat každý zápas.“

Co na to kouč?

„Že to neakceptuje. Odpověděl jsem mu, že na to má právo, a když mi to zopakuje i zítra, budu už mít nachystanou výpověď s tím, že ho vyplatím. Druhý den na všechno kývnul, takže dneska se jen usmívám, když čtu, že Lička vytáhl Baroše. Nevytáhl, akceptoval to až na můj nátlak. Kdyby bylo po jeho, hrával sedm minut. Víte, já Vernera Ličku uznávám jako hráče, chodíval jsem se na něj dívat, byl to střelec. Ale jako trenér a funkcionář můj respekt nemá.“

Ta první myšlenka tedy byla byznysová?

„Vůbec. Tehdy nemohl nikdo tušit, že jej pak za takové peníze prodáme do Liverpoolu.“

Skauti zahraničních klubů však rychlého a důrazného útočníka rychle objevili, že?

„Hodně mi pomohl jeho agent Pavel Paska. V jednu dobu jsme spolu sice byli ve křížku, protože on si myslel, že je majitel Baroše, ale pak jsme se udobřili. A nabídky na tak talentovaného útočníka samozřejmě přicházely. Nejdřív Sparta.