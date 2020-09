Plzeň řeší bídný vstup: Guľa dostane obojek a za úkol Evropu. Co se změní?

Tady končí veškerá legrace. Plzeň inkasovala hned na startu sezony dva těžké direkty, které otřásly jejím renomé, sebevědomím i pozicí trenéra Adriana Guľy. Zdroje deníku Sport tvrdí, že hrubě nespokojené vedení klubu slovenskému expertovi důrazně doporučí ubrat na vědeckém přístupu a naopak víc používat selský rozum. Absolutní prioritou je nyní postup do základní skupiny Evropské ligy, kterou už mají sokové Slavia a Sparta dávno v kapse... V zamčené části článku mimo jiné najdete i pět důvodů, proč Západočechům vstup do nového ročníku nevyšel, nebo informace o reprezentačním útočníkovi, s kterým Plzeň byla v kontaktu.

Viktoria je k nepoznání. Zatímco v přípravných zápasech čtyřikrát vyhrála, aniž by inkasovala jediný gól, v ostrých mistrácích zoufale tápe. Oslabenou Opavu přetlačila jen tak tak, ale na Alkmaar už nestačila. A na Liberec pak teprve ne. Slovan ukončil třináctileté čekání na domácí výhru nad neoblíbeným soupeřem ve velkém stylu, Plzeň spláchl 4:1 – a to byl pro odevzdané hosty ještě milosrdný výsledek.

„Jsem z toho velmi, opravdu velmi překvapený,“ přiznal viditelně otřesený Guľa, který se velice rychle ocitl v problémech.

„A to je situace, kterou nezná,“ říká nejmenovaný zdroj z blízkosti slovenského trenéra. „V Žilině měl čas na koncepční práci, majitel Antošík chodil na každý trénink, společně sázeli na výchovu mladých hráčů. A podobné to bylo i předtím v Trenčíně a potom u slovenské jedenadvacítky. Nikde Guľa pod takovým tlakem jako teď v Plzni ještě nebyl.“

Nástup do angažmá ve Štruncových sadech přitom vyšel rodákovi z Nováků skvěle, letargický tým pod jeho rukama na jaře opět ožil a bavil pěkným fotbalem, který navíc přinášel výsledky. Jednu chvíli se dokonce zdálo, že by Plzeň mohla smazat původně nedostižný šestnáctibodový náskok Slavie. Zkrátka jako by do FORTUNA:LIGY dorazila ze Slovenska hotová trenérská superstar...

Už dva jarní zápasy v Edenu (0:0 a 0:1), jakož i prohrané semifinále MOL Cupu na Spartě (1:2), však naznačily, že k ideálu červenomodrým ještě něco schází. A čerstvé prohry v Alkmaaru (1:3) a Liberci (1:4) na to daly razítko, Jakub Brabec a spol. zatím ty opravdu klíčové zápasy nezvládají, což samozřejmě způsobuje v ambiciózním klubu značné pnutí.

„Teď bude nejvíc záležet na tom, jak se zachová Šádek. Zda