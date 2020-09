Kvůli koncertu nesměl na Slavii. Teplice stáhly Kučeru, lobboval i Tvrdík

„O jeho koncertu jsme se ráno dozvěděli, je to samozřejmě porušením klubových doporučení vzhledem k momentální situaci. Vedení klubu celou věc interně vyřešilo,“ sdělil iSport.cz tiskový mluvčí Severočechů Martin Kovařík.

Kučera se zúčastnil akce ve čtvrtek večer v Praze, kde měl proběhnout křest nového alba jeho rapové skupiny.

Podle zdrojů iSport.cz se po přijetí této informace vedení Slavie rozhodlo apelovat na Teplice, aby hráč do zápasu nezasáhl. A neohrozil hráče, které čeká boj o postup do skupiny Ligy mistrů.

„Slávisté to vůči nám komunikovali. Samozřejmě chceme, aby český fotbal uspěl v Lize mistrů, a pokud Slavia udělá všechno možné, aby se ochránila, tak se jí tohle prostě nemohlo líbit. Je trestuhodné, co udělá tak zkušený hráč. Já to komunikoval s trenéry, pan Šedlbauer s panem Tvrdíkem. Jestli o tom Kučera věděl už delší dobu, to nevím... My o tom nevěděli, že to má v plánu. Dlouho jsme věděli, že tohle utkání se hraje už v pátek, a že se nám tohle stane, to jsme netušili. Neměli jsme možnost o tom s hráčem mluvit. Je to interní věc klubu a musíme se k tomu postavit,“ prohlásil po utkání trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Žlutomodří už předtím však dle svých slov sáhli k internímu trestu a Kučera se v Edenu neobjevil.

