Trpišovský po bůru: Okolnosti nám šly na ruku, s Dány to bude jiné

Radost mu nezahnala starost, že už v úterý ho čeká úplně jiná šichta. Po výhře 5:1 nad Teplicemi Slavii čeká vstup do play off Ligy mistrů doma s Midtjyllandem. „V úterý to bude úplně jiný zápas, s jinými emocemi, jinou tíhou okamžiku, hrajeme první zápas doma...,“ vyjmenoval trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský, co všechno bude úplně jinak.

Ale teď jste měli celkem pohodu, ne?

„Zápas se pro nás dobře vyvíjel, dali jsme gól už z první střely, potom jsme přidávali další branky. Soupeř navíc dostal brzo červenou kartu, okolnosti nám šly na ruku. Teplice to pak měly složité, my aspoň mohli prostřídat, dostat na hřiště další hráče. Byl to pro nás studijní materiál, jak využít osu hřiště, když soupeř hodně brání.“

Zvedlo vám to náladu před první zápasem play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu? Asi lepší než jít na to po remíze s Pardubicemi...

„Myslím, že to spolu nesouvisí. Možná jsme měli teď lepší koncentraci na zápas, na výkon ohledně toho, jak se nám to minule nepovedlo. Trochu možná jo z toho pohledu. Ale v úterý to bude úplně jiný zápas, s jinými emocemi, jinou tíhou okamžiku, hrajeme první zápas doma... Myslím, že tohle mít vliv nebude. Spíš jsme všichni cítili, že se potřebujeme vrátit do kolejí před reprezentační pauzou, pohybově, fotbalově, s chutí a s dynamikou.“

Vy jste prý odhadl přesný výsledek třetího předkola Midtjylland - Young Boys 3:0, psal to místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka na Twitteru.

„Jo, Tomáš to propálil. Připravovali jsme se na spoustu variant v krátké době, řešili jsme hodně věcí, a když byla společná porada, říkal jsem, že ať se připraví ta, ve které věřím Dánům. Že vyhrajou doma 3:0. Když vedli 2:0, připomínal jsem Tomášovi svůj tip, a že za chvíli padne ještě ten třetí.“ (smích)