Pardubice na vítězné vlně, nováček vidí Evropu. Cíle neměníme, říká kouč

Prémie za postup do pohárové Evropy majitel Pardubic Vladimír Pitter před sezonou logicky nevypsal, ale možná to bude muset přehodnotit. Nováček totiž jede nad plán. Proti mdlé Opavě si připsal třetí výhru v řadě (1:0), navíc opět s čistým kontem, a po sedmi kolech má luxusních třináct bodů. Víc – 14 – jich měla ve stejné fázi soutěže z nováčků pouze Olomouc v sezoně 2017/18 – a na konci z toho bylo pro Sigmu 4. místo.

Když v létě Pardubice postoupily do nejvyšší soutěže, vyjádřil jejich boss Vladimír Pitter kromě jiného také dlouhodobý cíl – dostat se v průběhu deseti let do pohárové Evropy. Zatím však červenobílí drží tempo, jako by to chtěli stihnout už v této sezoně.

„Prémie za postup do EL vypsané nemáme a i přes dobrý start tak vysoko nemyslíme. Naším cílem byla záchrana a pohyb v klidnějších patrech tabulky, tyto plány neměníme,“ zůstává i přes skvělý vstup do FORTUNA:LIGY nohama na zemi jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný.

Proti Opavě vyhrál nováček třetí zápas v řadě, navíc opět bez obdrženého gólu. Vzhledem k tomu, že kvůli nevyhovujícímu stadionu musí svá domácí utkání hrát na hřišti pražských Bohemians, jde o parádní počin. Ve vršovickém azylu ztratil pouze s mistrovskou Slavií (1:1), Teplice, Liberec i Opavu porazil, k tomu dokázal zvítězit i na Slovácku. Padl jen v Jablonci a v Ostravě, to byl zatím jediný vyloženě nepovedený zápas z pardubické strany.

Je z toho třináct bodů po sedmi kolech, z nováčků měla v historii české ligy lepší start pouze Sigma Olomouc v sezoně 2017/18, která jich nasbírala čtrnáct. A nakonec obsadila čtvrté místo.

SESTŘIH: Slovácko - Pardubice 0:1. V nastavení rozhodl z první střely hostí Surzyn

„Věděli jsme, že o moc velkou krásu nepůjde, bylo to o jediné brance. V útočné fázi jsme byli zbrklí, zbytečně jsme na sebe spěchali. Věděli jsme, že umíme hrát líp, nakonec nám pomohla standardka,“ shrnul Novotný výhru nad Opavou, o které rozhodl Emil Tischler v 67. minutě akrobatickým zakončením po rohu Michala Surzyna.

„Emil hraje ve vynikající formě, má i běžecká čísla, je to pro nás hrozně důležitý hráč. Nenápadný, ale pracovitý. Jsme rádi, že u nás může působit,“ uvedl Novotný na adresu nejlepšího střelce týmu, který hostuje ze Slovácka.

Patnáctá Opava je na tom zcela opačně. V posledním zápase před koronapauzou sice po „ozaniakovsku“ svalila Teplice, ale na svou první výhru v sobotu nenavázala. Ani neměla jak, zmohla se jen na jednu střelu mezi tyče, jinak nic.

Velká bída.

„Určitě to byl vlažný výkon a já jsem z něj zklamanej,“ přiznal kouč hostí Radoslav Kováč. „Když nás Vilda Fendrich zachránil fantasticky od inkasování, myslel jsem si, že to bude moment, který nás nakopne, ale bohužel přišla další standardka a hráč Pardubic skóroval z jedenáctky placírkou, což je pro mě absolutně nepochopitelné. My při své šanci, kdy šel Venca Juřena sám na bránu z boku, ani nevystřelíme, pořád někoho hledáme. Ve finální fázi máme strašné problémy,“ dodal.

V příštím kole Opava přivítá doma Slavii.

Nejlepší nováčci po 7. kolech 14 bodů

Olomouc (2017/18) 13 bodů

Blšany (1998/99)

Č. Budějovice (1999/00)

Synot (2000/01)

Pardubice (2020/21)