Martin Hašek do Opavy? Domluva padla, milionové břímě případ otočilo

Jenže na to s největší pravděpodobností nedojde. Klub si totiž až se zpožděním uvědomil, že v případě uzavření kontraktu by i na něj mohla dopadnout ekonomická sankce, kterou na záložníka uvalil Sbor rozhodců FAČR.

Podle něj má hráč zaplatit Spartě, s níž jednostranně vypověděl na konci března smlouvu, 800 tisíc euro. V korunách 22 milionů.

A předpisy FIFA mluví v tu chvíli jednoznačně. „Pokud profesionální hráč musí uhradit náhradu škody, potom hráč a jeho první nový klub budou neoddělitelně zodpovědní za její uhrazení. Nový klub bude zodpovědný, společně s hráčem, za zaplacení částky, a to bez ohledu na to, zda se jakkoli podílel na vypovězení předchozího kontraktu.“

Částka 22 milionů není konečná, protože hráč i Sparta se proti verdiktu odvolali. Hašek tvrdí, že jeho výpověď je právně v pořádku, klub požaduje vyšší odškodné. Případ míří do nového kola ke Sboru rozhodců a potom dost možná až k mezinárodní sportovní arbitráži CAS.

Jenže jak to dopadne, to Opava neví, a tak by v tuto chvíli šla do rizika, že se musí podílet na uhrazení dvaadvaceti milionů korun.

Což klubu s odstupem času došlo, a proto od plánů odstoupila. „S Martinem Haškem jsme byli na spolupráci rámcově domluvení, jsme přesvědčení, že by byla přínosná pro obě strany. Bohužel, riziko finančního břemena, které by na klub mohlo přejít, je příliš vysoké,“ uvedl ve středu odpoledne pro iSport.cz sportovní manažer a trenér Opavy Radoslav Kováč.

Příběh skončil dřív, než pořádně začal.