Kopecký: Liga je spravedlivější. Sima Slavii vydělá, Heču nechte odpočinout

Začněme u vedoucí Slavie, která se po osmém kole překvapivě dostala do trháku. Uhrála v Opavě mimořádně cenné tři body s ohledem na ztráty hlavních konkurentů?

„Slávisté k tomu přišli hodně snadno. V Opavě rozhodl gól v závěru první půle, i když si myslím, že by Slavia vyhrála i tak. Po druhé brance se obrana Opavy totálně zhroutila, bylo to chaotické a děravé. Od trenéra Kováče bylo hodně odvážné, že dal do sestavy sedmnáctiletého dorostence.“

Hazardoval nasazením sedmnáctiletého Dalibora Večerky proti rozjeté Slavii?

„Připomínal mi plavce hozeného do vody. Topil se – a s ním celá Opava. Šestigólová porážka nebyla jeho chyba, sešlo se toho víc. A proč hrál jediný kloudný stoper Žídek v záloze? Opava připustila, aby Slavia mohla hrát svůj běhavý a technický fotbal s vířivým pohybem, a bylo pro ni zle. Ševčík, Masopust nebo Olayinka od soupeře dostali volnost a bylo nádherné se na ně dívat. Jeden gól, druhý, třetí... Ve druhém poločase to šlo jako po másle.“

Některé týmy už nejsou chráněné

Jak se vám líbili čtyři afričtí slávisté? Trenér Jindřich Trpišovský poslal na plac Oscara, Ibrahima Traorého, Petera Olayinku a Abdallaha Simu.

„Do systému Slavie se všichni náramně hodí. Kouč Trpišovský sází na náročný atletický styl, který borcům z Afriky sedí. Když jsme u hráčů tmavé pleti,