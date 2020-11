Kreativita, zrychlení, tlak. Předělaný Oscar ve Slavii tlačí na Bořila

Oscar Dorley se tlačí do základní sestavy Slavie přes Jana Bořila • Pavel Mazáč (Sport)

Ještě nedávno nemyslitelné, nepředstavitelné. Slavia v sestavě bez spolehlivých beků Vladimíra Coufala a Jana Bořila. Poslední tři soutěžní zápasy je to ale realita, a tým se s tímhle stavem učí žít. Všechno vyhrál, naposledy drtivě 6:0 v Opavě, a vyniká při tom levonohý tichošlápek, původně záložník Oscar Dorley.

Půl roku potom, co trenér Jindřich Trpišovský přišel do Slavie, ustavil napevno složení levé a pravé strany obrany. V létě 2018 nechal přivést za zhruba sedmnáct milionů korun svého oblíbence Vladimíra Coufala ze Slovanu Liberec, umístil ho na tradiční pravý kraj defenzivy a Jana Bořila přesunul přes nohu doleva.

Oba hráči během svého působení v Edenu odehráli shodně 82 procent všeho, co se dalo. Coufal ze 106 soutěžních zápasů 87, Jan Bořil ze 129 utkání 106. Stali se z nich reprezentanti, Bořil dokonce po odchodu Tomáše Součka a Milana Škody převzal ve Slavii kapitánskou pásku.

Neexistovalo, aby se přes tyhle dva někdo prosadil do sestavy „sešívaných“. Tomáš Holeš, který přicházel v létě 2019 z Jablonce, se přestěhoval do středu zálohy, o rok dřívější nákup Jaroslav Zelený už druhý půlrok hostuje jinde – nejdřív v Mladé Boleslavi, teď v Jablonci, odkud do Edenu přicházel.

Na začátku sezony 2020/2021 se ale zavedené pořádky dramaticky mění. Coufalovi byl dovolen přestup do West Hamu. Slavia za něj získala skoro desetinásobek sumy, který do beka vkládala v létě 2018. Přes 160 milionů korun. A mezitím se trochu otřásla i Bořilova pozice, kterou atakuje dobrými výkony Liberijec Oscar Dorley předělaný ze středu zálohy.

Bořil kvůli onemocnění koronavirem nemohl nastoupit proti Nice v Evropské lize a potom proti Mladé Boleslavi, už byl ale připravený zasáhnout v Opavě. „Vracel se po covidu a definitivně zdravý byl minulé pondělí. Ve středu mu ještě dělali kontrolní odběry na krev, byl v karanténě. To vedlo k našemu rozhodnutí, ale taky Oscarovy výkony. Nebyl vlastně důvod do toho sahat,“ vysvětloval trenér Jindřich Trpišovský.

„Oscar hrál proti Nice i proti Mladé Boleslavi skvěle, trenér neviděl důvod to měnit a s Peterem Olayinkou si na straně rozumějí,“ pochvaluje si nového parťáka v obraně i stoper Ondřej Kúdela.

Oscar přicházel do Česka přes Slovan Liberec, prvním jeho trenérem byl Trpišovského nástupce David Holoubek, pak Slovák Zsolt Hornyák.

„Přišel naprosto připravený. Už po prvních zátěžových testech, které jsme mimochodem kompletně převzali od pana Trpišovského, jsme nevěřícně kroutili hlavou. Přestože tréninky byly opravdu náročné, nedostal se během nich ani do své maximální tepové frekvence,“ vzpomíná na Oscarovy začátky v Česku Jurij Dinaburskij, tehdejší Holoubkův asistent ve Slovanu a analytik společnosti 11Hacks. Ta stála za hráčovým příchodem z litevského FK Trakai, dnes FK Riteriai, a přesvědčila vedení Severočechů, aby do přestupu investovalo čtyři miliony korun.

Tehdy ale Oscar přicházel jako kreativní ofenzivní záložník, jehož silnou stránkou byly průnikové přihrávky protínající linii tří bránících hráčů. „To se považuje za spolehlivý ukazatel hráčovy techniky,“ vysvětluje Dinaburskij.

Kromě toho měl vynikající hodnocení i ve zrychlení, schopnosti rychle se odpoutat od protihráče a v práci pod tlakem. To všechno uplatňuje i na levém beku, kde začínají vynikat i jeho dovednosti v odebíraní míčů, jejich zachycení a taky dobré napadání. „Patří mezi deset až patnáct hráčů české ligy, kteří mají reálnou šanci se bez problémů prosadit na vyšší úrovni,“ myslí si Dinaburskij.

I proto za něj Slavia neváhala vysázet Slovanu v srpnu 2019 zhruba 25 milionů korun. A začala z něj v posledních měsících dělat kreativního krajního obránce, kterému Trpišovský neváhá dávat, i když s nadsázkou, přezdívky jako „náš Marcelo“ a „liberijský Alphonso Davies“, čímž ho připodobňuje ke světovým hvězdám Realu Madrid a Bayernu.

Je to úplně jiný typ fotbalisty než Bořil, jenž upoutá především defenzivní spolehlivostí, úspěšností v obranných soubojích. To platilo i pro Vladimíra Coufala, jehož místo převzal taky původně záložník Lukáš Masopust. Tím nastává doba „pocoufalovská“ a částečně si mužstvo umí poradit i bez druhého silného beka Bořila.