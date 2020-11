Coufala by nevyndal ani Cafú. Mladého Haška mi začíná být líto

Spor mezi Martinem Haškem a Spartou přechází do další fáze • Michal Beránek / Sport

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Nedávno jsem psal, že se národní tým lepší. Spokojenej úplně nejsem, nicméně obraz hry se mění. A to je skvělé. Po zápase se Slovenskem jsem se zaposlouchal do vět Tomáše Součka, upřímně říkal, jak mu je až líto, že se mužstvo potká znovu až za půl roku. Je evidentní, že se vytvořila velmi dobrá parta. Kluci se na sebe těší, na hřišti je to vidět.