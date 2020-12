Zavadil končí kariéru! Je z něj manažer Opavy: Na hráče mám velký čuch

Už před měsícem o tom referoval deník Sport. Teď na to dal SFC Opava oficiální štempl. Pavel Zavadil dává definitivně přednost funkcionářské profesi, s koučem Radoslavem Kováčem je na stejné myšlenkové vlně. Už spolu shánějí posily, aby se na jaře podařilo klub v nejvyšší soutěži zachránit. „V žádném případě se toho nebojím. Předpoklady k té práci mám,“ těší se na novou výzvu.

Máte hráčskou smlouvu na celou sezonu. Kdy se to zlomilo k tomu, že skončíte už v zimě?

„Situace k tomu poslední týdny a měsíce spěla. Věděl jsem, že se můj konec blíží a připravoval jsem se na něj. Náš trenér se chce soustředit hlavně na trénování, měl toho strašně moc. Domluvili jsme se celkem rychle. Jsem rád, že mi klub věří. Udělám vše pro to, ať jsme úspěšní. Vím, že to nebude jednoduché, ale s tím počítám. Je to pro mě velká výzva a šance zůstat po kariéře u fotbalu - ještě na tak důležitém postu.“

Přispěl k tomu rozhodnutí i fakt, že v téměř třiačtyřiceti letech nepůjdete výkonnostně nahoru?

„Není to o tom, že bych se cítil nějak hůř a měl na hřišti problémy. To vůbec ne. Několik měsíců jsme hledali na moji pozici hráče, který tu roli může zastat. Jsem rád, že jsme přivedli fantastického Christa Tiehiho, který všechny požadavky splňuje. Tohle moje myšlení ovlivnilo. Rozhodl jsem se, že nebudu čekat do léta. Do kariéry jsem dal vše, co ve mně bylo.“

Zranění váš konec akorát o pár týdnů uspíšilo…

„S Baníkem jsem si malinko natrhl sval. Měl jsem s ním problémy už asi od středy před zápasem. Cítil jsem, že zaďák není v pořádku. Malinko jsem tomu ulevoval, šetřil ho. Zatejpoval jsem to, ale pak jsem udělal prudký pohyb, píchlo mě v noze a už jsem věděl, že je zle. Teď rehabilituju, léčím se a chystám na novou práci.“

Trenéra dělat nechcete?

„Ne ne. Než bych vystudoval všechny