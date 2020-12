Trenér o sérii Karviné: Našlápli jsme to. Proč nehrál Papadopulos?

Vyhráli jste v Plzni, remizovali v Budějovicích i s Jabloncem a teď máte další tři body. Jak to děláte?

„Zápasy jdou rychle za sebou a myslím, že nám cyklus středa/sobota dost vyhovuje. Příbram stabilizovala sestavu, hrála agresivně a jednoduše jako v předchozích kolech, ale my to ustáli a počkali jsme si na svoji šanci. Bylo to napínavé až do konce, ovšem kromě jedné situace jsme soupeře do ničeho nepustili.“

Vaše úspěšná série je podpořená i báječnými výsledky venku, kde jste uhráli čtrnáct bodů, lepší je už jen Sparta. Čím to?

„Hrajeme jednoduše zezadu, vycházíme z dobré organizace hry a vyrážíme do rychlých kontrů. V Příbrami jsme to znovu potvrdili. Kluci si začali věřit a na hřišti je to vidět. Jen škoda, že Bart (záložník Lukáš Bartošák) nepřidal druhý gól, mohli jsme to mít o něco snazší.“

Příbram měla před vaším gólem víc ze hry, ale doplatila na neproměněné šance. Proč k téhle pasáži došlo?

„Čekali jsme to, Příbram se dostala do fazony. Porazila doma Boleslav i Zlín, uhrála remízy v Brně a Olomouci a ani naposledy na Bohemce nebyla horší. Věděli jsme, že vsadí na jednu kartu a budou chtít vyhrát, proto jsme nabádali kluky, aby začali aktivně. Šance Příbrami jsme přečkali a po brejku jsme se dostali do vedení.“

Mohlo být i výraznější, třeba kdyby Lukáš Bartošák ještě v první půli přidal druhý gól.

„Skóre 0:1 drželo Příbram ve hře, výborně běhala. Druhý gól by nám to usnadnil, víc bychom podrželi míč, ale takhle jsme se strachovali o výsledek.“

Mimochodem, proč nehrál váš nejlepší střelec Michal Papadopulos?

„Zůstal doma. Požádal nás kvůli radostné události v rodině o volno, a my mu vyhověli.“

Ve středu vás čeká letošní derniéra s Pardubicemi. Budete chtít natáhnout úspěšnou sérii?

„Rádi bychom se rozloučili vítězstvím. Těšíme se z každého bodu a přemýšlíme, jak se ještě zlepšit a posílit tým. V téhle sezoně jsme už měli jednu podobnou sérii, před měsícem nám ji přerušila Olomouc. Týden nato nás přehrál Zlín, ale pak jsme si něco řekli a znovu to našlápli. Teď chceme přidat výhru nad Pardubicemi a budeme doufat, že koronavirus časem povolí, přísná pravidla se uvolní a fanoušci budou moct zase chodit na stadiony. Hraje se pro ně.“