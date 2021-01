Krondl rozebral mega úlety sudích: Kdo nechce vidět a kdo nezná pravidla

Jaké chyby udělali čeští rozhodčí během podzimní FORTUNA:LIGY? Nabízíme hodnocení situací, o kterých se hodně mluvilo • FOTO: Koláž iSport.cz Závěr podzimní části fotbalové FORTUNA:LIGY přinesl několik velkých chyb ze strany rozhodčích. Čím byly způsobené a jak se jim dalo zabránit? Tři situace, o kterých se bouřlivě hovořilo, rozebral pro iSport.cz Václav Krondl, bývalý elitní mezinárodní sudí a člen odvolané Listkiewiczovy komise rozhodčích.

Slovácko – Plzeň (4:0) Sudí Ondřej Ginzel všechny sporné momenty pískal ve prospěch hostů, navíc jasné červené kartě unikl David Limberský za nesportovní hození míče na soupeře. Co na to říká Václav Krondl? „To utkání jsem viděl až od 29. minuty. Pokud Ondřej Ginzel za udeření soupeře míčem v přerušené hře Limberskému neudělí taxativní červenou kartu, je to zase o odvaze, získání si respektu a vybudování pozice rozhodčího. Počínání sudího bylo o to smutnější, že se jedná o bývalého reprezentanta do 16 let, který jako fotbalista má předpoklady stát se dobrým rozhodčím. Tento přestupek na Slovácku nesporně registroval i asistent na pomezí, čtvrtý sudí a VAR. Položme si otázku: Proč nikdo z nich neusiloval o vyloučení hráče? Rozhodčí obecně „musí chtít vidět“. Pokud na hrací ploše nechce, neměl by nejen řídit fotbal na profesionální úrovni, ale ani být „královsky“ odměňován. Rozhodčí v této složité ekonomické situaci si ve Fortuna lize vydělávají měsíčně 75-80 tisíc Kč hrubého. Slovácko - Plzeň: Kubala završil debakl, 4:0! Limberský hodil balon po soupeři

Sparta – Pardubice (2:0) Sudí Alex Denev se ze tří metrů díval na to, jak sparťan Ladislav Krejčí mladší knokautoval soupeře naskočeným loktem. Přesto mu červenou kartu udělil až po zásahu VAR. „U Alexe Deneva bych se vrátil ještě k utkání Zlín - Plzeň. Kolo před ním bylo zásadním způsobem přetřásáno v celé republice pochybení rozhodčích Julínka a Proskeho z utkání v Karviné s Bohemkou za neúmyslné hraní míče rukou. Denev v bezprostředně následujícím kole za stavu 0:0 potrestá pokutovým kopem stejný (neexistující) přestupek a ještě po značné časové prodlevě. „Zkouší“, zda si toho domácí všimnou. Nemám rád slovo „tendenční“ vedení utkání, ale nedovedu si představit, čím rozhodčí delegátovi vysvětlil značnou časovou prodlevu před nařízením pokutového kopu ve prospěch hostí. To činí s rozmyslem a pokutový kop chce nařídit! Neznalost pravidel, jakou prokázal, by se neměla stávat ani na úrovni krajských soutěží. A to další pochybení na Letné v utkání s Pardubicemi je opět obrázkem jeho výkonnosti. I přes závažné chyby má ale důvěru komise rozhodčích...“ Sparta - Pardubice: Krejčí zákeřným loktem sestřelil Solila, po zásahu VAR dostal ČK