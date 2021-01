Šedá zóna je oslabená. Křetínský a Tvrdík by měli ukázat cestu, ví Hašek

Neslavte, Roman Berbr je pouze jedním z lidí, kteří vyskočili z prohnilého systému českého fotbalu. Další namočení se dál snaží udržet u moci. Tak hodnotí aktuální situaci Ivan Hašek. Vidí naději? Ano. Ukázat cestu by podle něj měli největší hráči. „To jsou pánové Křetínský a Tvrdík. Jsou nejsilnější. Spoustu hlasů by dovedli strhnout sebou. Je v nich skrytý největší potenciál,“ říká bývalý svazový předseda v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium. Zároveň si nemyslí, že by měl mandát obhajovat Martin Malík. Současného svazového bosse by mohl vystřídat Vladimír Šmicer. „Ale nepřál bych mu to,“ ušklíbne se.

„Všichni oslavují, ale Berbr byl pouze jeden z lidí, kteří dlouhodobě fungovali v systému. Jestli se něco dokáže, což je dle odposlechů možné, chytí se člověk, co bral. Ale těch, co dávají, je daleko víc. Proto říkám: neoslavujme! Ano, Berbr má problémy, je ve vazbě, odešel ze všech funkcí, struktura, nebo chcete-li šedá zóna, je oslabená. Musí se toho využít, ale nebude to jednoduché, protože vlak jede dál.“

Může se český fotbal změnit?

„Může, on se i částečně mění. Na druhou stranu si říkám, kdo byl v opozici, když byl Berbr u moci? Kolik lidí mluvilo, kolik kritizovalo? Dají se spočítat na prstech jedné ruky… A teď zničehonic vylezla spousta hrdinů, kteří vědí, jak se fotbal má dělat. Proč nešli do konfliktu dřív? Nicméně bych byl rád, aby aktuální situace pomohla českému fotbalu. Přál bych si to, ovšem je třeba mít na paměti, že jde o volené funkce.“

Což svádí ke korupci, k zákulisním dohodám.

„Přesně tak. Je to stejné všude na světě. Politici jsou také volení, proto je to malér. Vyhrávají ti, co mají nejsilnější lobbying, mediální, ekonomickou a politickou sílu. To jsou základní aspekty úspěchu. Berbr se bez toho obešel, jelikož znal fotbalový systém od základů. Prošel si tím, znalosti měl největší. Detailně se orientoval ve stanovách, volebním a jednacím řádu. V této oblasti byl největším odborníkem.“

Proč proti němu téměř nikdo nevystupoval? Ze strachu?

„Nikomu to nevyčítám. Mnozí jsou na fotbalu existenčně závislí, je to jejich práce. Asi těžko můžete od zaměstnance svazu chtít, aby šel po krku místopředsedovi. Berbr si svoji moc budoval dlouhé roky, měl k ruce rozhodčí, kteří k tomu mají nejblíže. Není náhodou, že pozice na okresech a krajích obsadili sudí. A zase se dostáváme k tomu, že jde o volené funkce. Celosvětově. Všude funguje lobbying. Proč, za co, jak... Politika je ještě větší svinstvo. Jestliže volíte okresního předsedu, musíte vědět proč. Že je nejlepší, nejčestnější, nejšikovnější? Nebo má okolo sebe kamarády, kteří pomohou i mně? Takhle to funguje. A to se bavíme o nejnižším fotbalovém orgánu.“

Dá se armáda Berbrových lidí na okresech narušit během jednoho volebního období?

„Určitě se do fotbalu dostane spousta nových lidí, mladých lidí, kteří nechtějí dělat fotbal jako dosud. O elán a snahu nouze nebude. Prostředí se ale určitě nepročistí během jedné volby. Spíš tak za tři, kdy dojde k výměně generací. Berbr ovládal valnou hromadu, nejvyšší fotbalový orgán. Proto byl pánem fotbalu.“

Kdo má největší potenciál strhnout dav a vzbudit naději?

„Ten, kdo má největší možnosti. A to jsou lidé silní finančně, politicky i mediálně.“

Tedy?

„Pánové Křetínský a Tvrdík, ti by měli ukázat cestu. Jsou nejsilnější. Spoustu hlasů by dovedli strhnout sebou. Je v nich skrytý největší potenciál.“

Měli by oni někoho najít, nebo snad sami kandidovat?

„Jasně, prakticky je to nesmysl. Oba mají svůj byznys. Kdyby ale jednou za měsíc přišli na výkonný výbor, ovlivňovali by hnutí svými postoji a myšlenkami, lidi by za nimi šli. Měli by své kandidáty ve výkonném výboru, řídili by fotbal a vytyčovali směr.“

Dospěl do role předsedy Vladimír Šmicer?

„Je to bezvadný kluk. Strašně si cením toho, co v současné složité době pro fotbal dělá. Poctivě jezdí po okresech a krajích. Myslí to dobře. Se vším mu rád pomůžu, ale nevím, zda má bez podpory velkých hráčů šanci na úspěch.“

Dovedete si ho tedy představit v roli svazového předsedy?