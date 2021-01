Nečekaní hrdinové ligy: Peltův kauf, maturant i Trpišovského starý známý

Nečekaní hrdinové ligy. Nešpor, Brandner, Havlík i Boháč patří k špičce individuálních statistik. • FOTO: Koláž iSport.cz To je pořád nejlepší kanonýr Juliš, mistr přihrávek Dočkal, kulomet Stanciu nebo zeď Kolář... Jenže FORTUNA:LIGA vstoupí do jarní části i s mnoha pozoruhodnými hráči, kteří jsou ve stínu nejprovařenějších jmen. Přitom taky kralují zajímavým statistikám nebo překvapivě patří do top společnosti – a ani nemusí být z kádrů tuzemských velkoklubů. O to je bilance mnohých z nich cennější. Server iSport.cz vybral z dat společnosti InStat devět z nich, a přidal i tři rozporuplné.

David Zima (Slavia) Začínáme přece jen u ligového suveréna. Je obdivuhodné, jak se David Zima po přestupu z Olomouce ve Slavii chytil (a vedle toho zvládl i maturitu), v devatenácti se stal jejím stabilním stoperem a pouhé čtyři inkasované góly na podzim jsou i jeho skvělou vizitkou. Přitom v závěru musel nastupovat i přes zdravotní trable. O jeho přínosu svědčí také to, že kraluje InStat Indexu, jenž zachycuje aktivitu hráče v klíčových činnostech v utkání, jeho užitečnost. Nejen že má nejlepší průměrnou hodnotu mezi středními obránci (290, celkový průměr činí 233), ale dokonce mezi všemi hráči, kteří odehráli alespoň 8 duelů! Za sebou nechal klubového spoluhráče Nicolaea Stancia i sparťanského kolegu Ondřeje Čelůstku. InStat Index 1. David Zima (Slavia) 290

2. Nicolae Stanciu (Slavia) 280

3. Ondřej Čelůstka (Sparta) 279

4. Lukáš Masopust (Slavia) 277

5. Ladislav Krejčí ml. (Sparta) 275 Večer titul, ráno úspěšná maturita. Snad si Zima vzal roušku, smál se Taclík

Patrik Brandner (České Budějovice) Nejlepší kanonýr Lukáš Juliš? Nebo Nicolae Stanciu? Ba ne, nejvíc střel na bránu vyslal na podzim českobudějovický záložník Patrik Brandner. Stanciu sice pálil rekordně čtyřicetkrát, ale mezi tři tyče „jen“ patnáctkrát. Brandner tak má i nejvyšší úspěšnost (71 %) mezi autory více než dvaceti střel. Už teď má na kontě pět gólů, tedy tolik, co za celý minulý ročník. Do první trojky pak patří v kolonce obcházení. A pozor, to ještě není vše... Střely na bránu 1. Patrik Brandner (Č. Budějovice) 17 (71 %)

2. Nicolae Stanciu (Slavia) 15 (38 %)

3. Lukáš Juliš (Sparta) 14 (54 %)

Pavel Bucha (Plzeň) 14 (56 %)

5. Jakub Mareš (Teplice) 13 (48 %) Sparta - České Budějovice: Brandner si pohrál s šílenou letenskou obranou, 2:4!

A zase Patrik Brandner (České Budějovice) ...kdo by čekal, že nejfaulovanějším fotbalistou FORTUNA:LIGY bude třeba letenský kapitán Bořek Dočkal, nebyl by daleko od pravdy. Jenže nejvíc nedovolených zákroků (35) bylo opět na Brandnera. Sečteno podtrženo, jeho předloňský přestup z Dukly se pěkně zhodnocuje. Fauly na hráče 1. Patrik Brandner (Č. Budějovice) 35

2. Bořek Dočkal (Sparta) 33

3. Jan Rezek (Příbram) 32

4. Jakub Martinec (Jablonec) 31

5. Michal Sáček (Sparta)

Michal Hlavatý (Pardubice) 30 České Budějovice - Karviná: Skovajsovu střelu dorazil Brandner, 1:1

Jakub Martinec (Jablonec) Tak tohle byl kauf, který jablonecký boss Miroslav Pelta umí. Na sever dorazil z přestupové dálnice vedoucí z Hradce Králové, kde dokonce už v jedenadvaceti dělal kapitána. V srpnu podepsal v Jablonci smlouvu na tři roky a hned se začal vyplácet. Nejen že s pardubickým Martinem Tomlem odehrál nejvíc minut (1260), ale hlavně vládl ve svém „oboru“. Může se pyšnit nejvíce vyhranými souboji (184), podstoupil nejvíc obranných soubojů (226), z nichž také nejčastěji odešel jako vítěz (150x, s úspěšností 66 %). Podle InStatu má rovněž nejvíc získaných míčů (129) a je těsně na druhé příčce v úspěšnosti v soubojích na zemi (70 %). Vyhrané souboje 1. Jakub Martinec (Jablonec) 184

2. Eduardo Santos (Karviná) 183

3. Jan Jeřábek (Pardubice) 161

4. Marco Túlio (Ml. Boleslav) 156

5. Oumar Conde (Zlín) 135 Karviná - Jablonec: Po rohu nebezpečně hlavičkoval Martinec

Tomáš Ostrák (Karviná) Karviné se povedl dobrý tip. Jeden z českých talentů, který se brzy vydal na zkušenou za hranice, už v šestnácti odešel do 1. FC Köln a tam do něho napumpovali pořádné sebevědomí. „Myslím si, že to do mě docela dostali,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz. A je to znát rovněž na hostování v Karviné, kde si dovolí i na nejvěhlasnější soupeře. Odpovídá tomu první místo mezi všemi dribléry, kteří zkoušejí obejít protihráče. Tomáš Ostrák na ně takhle zkoušel vyzrát v 79 případech, 48x se mu to povedlo (také rekord), tudíž jeho úspěšnost činí 61 %. Druhý Antonín Vaníček z Bohemians má jen o dva pokusy méně, ovšem s úspěšností 47 %. V té je mezi dvaceti nejčastějšími dribléry nejlepší zlínský Oumar Conde (74 %). Obcházení 1. Tomáš Ostrák (Karviná) 79

2. Antonín Vaníček (Bohemians) 77

3. Patrik Brandner (Č. Budějovice) 57

4. Ondřej Pachlopník (Brno) 55

5. Peter Olayinka (Slavia) 51 Brno - Karviná: Gól! Ostrák zakončil do protipohybu Šustra, 0:2

Martin Nešpor (Olomouc) Vyhlášený bojovník, jemuž není jedno, když jsou spoluhráči na trávníku jako leklé ryby, jde do soubojů – po hlavě. A tomu odpovídají i jeho čísla. Vždyť ze všech hráčů FORTUNA:LIGY absolvoval nejvíc vzdušných soubojů – celých 171. Vyhrál jich 70, což znamená úspěšnost 41 %. Hned druhý je v pořadí všech absolvovaných soubojů (299). A ještě v jedné statistice, která znamená významnou výhodu pro jeho tým, platí za lídra. Autor tří podzimních branek a dvou asistencí byl třikrát, tedy nejvíce ze všech, faulován v šestnáctce soupeře. Vzdušné souboje 1. Martin Nešpor (Olomouc) 171

2. Tomáš Poznar (Zlín) 159

3. Michal Papadopulos (Karviná) 147

4. Pavel Černý (Pardubice) 135

5. Antonín Růsek (Brno) 119 Olomouc - Karviná: Nešpor pláchl do brejku a samostatný únik proměnil, 3:0

Marek Boháč (Pardubice) Překvapilo někoho, že si ho chtěl slávistický trenér Jindřich Trpišovský stáhnout, aby měl kvalitní dvojku – a kvůli řádění koronaviru třeba někdy i jedničku? Nemělo by. A nejen proto, že se ti dva znají ještě ze Žižkova. Marek Boháč na podzim chytil nejvíce střel – 55 – a měl druhou nejvyšší úspěšnost (79 %) za suverénem Ondřejem Kolářem (33 střel, 89 %), jemuž mohl krýt záda. Nepočítáme-li Vojtěcha Vorla, který za České Budějovice nastoupil jen dvakrát a má úspěšnost 86 %. Boháč patří také do elitní pětice gólmanů s nejvíce přihrávkami a InStat mu také eviduje nejvíce těch dlouhých – 291 (s 234 byl také nejpřesnější, jeho úspěšnost činí 80 %). Chycené střely 1. Marek Boháč (Pardubice) 55

2. Stanislav Dostál (Zlín) 48

3. Jaroslav Drobný (Č. Budějovice) 46

4. Petr Mikulec (Ml. Boleslav) 43

5. Aleš Hruška (Plzeň) 38 Mladá Boleslav - Pardubice: Boháč vychytal Zahustela

Eduardo Santos (Karviná) Jeho jméno tak často nepadá, ale pohled do statistik je přesvědčivý. Třiadvacetiletý brazilský čahoun, vysoký 196 centimetrů, je v nich velkým rivalem jabloneckého objevu Jakuba Martince a výrazně pomohl Karviné k 10. místu. Na kontě má o jednu jedinou položku druhý nejvyšší počet vyhraných soubojů (183), a dokonce nejvyšší úspěšnost (mezi hráči s minimálně 222 absolvovanými souboji) – 70 %. A to tenhle karneval čísel ještě nekončí. Eduardo Santos je druhý nejlepší ve vyhraných obranných soubojích (130, nejvíc Martinec 150), ovšem s nejvyšší úspěšností (76 %) mezi nejaktivnějšími hráči. A má i nejvyšší úspěšnost v odebírání míčů z TOP 20 nejaktivnějších v téhle „disciplíně“ (88 %). Bravo! Úspěšnost v soubojích 1. Eduardo Santos (Karviná) 70 %

2. Jakub Martinec (Jablonec) 68 %

3. Tomáš Kučera (Teplice) 59 %

4. Jan Jeřábek (Pardubice) 58 %

Oumar Conde (Zlín) 58 % Liberec - Karviná: Krásnou souhru Slezanů zakončil Eduardo Santos, 1:1

Marek Havlík (Slovácko) Pětadvacetiletý záložník přispěl k výbornému šestému místu, z něhož odstartuje do jara Slovácko. Ve statistikách zaujal tím, že se hned po Bořku Dočkalovi snažil nejčastěji o přihrávky do pokutového území. Zatímco letenský špílmachr jich vyslal s odstupem rekordních 183, jeho kolega ze Slovácka 101, přičemž měl o jedno procento vyšší úspěšnost (50 %). Jen o jednu přihrávku méně měl jeho spoluhráč Lukáš Sadílek, až za nimi skončil plzeňský dispečer Aleš Čermák či Nicolae Stanciu. Pokud by šlo o nejvyšší úspěšný počet zmíněných přihrávek, Havlík by byl za Dočkalem (90) a Jiřím Fleišmanem z Baníku (52) třetí, spolu s Čermákem (oba 51). A na třetí příčce figuruje v pořadí nejčastějších exekutorů volných kopů a rohů do vápna soupeře (55). První Dočkal jich zahrál 96. Přihrávky do šestnáctky 1. Bořek Dočkal (Sparta) 183

2. Marek Havlík (Slovácko) 101

3. Lukáš Sadílek (Slovácko) 100

4. Aleš Čermák (Plzeň) 95

5. Nicolae Stanciu (Slavia) 93 Liberec - Slovácko: Havlíkův centr našel Reinberka, který hlavou zakončil přesně, 1:1

Tomáš Solil (Pardubice) O dvacetiletém záložníkovi sympatického nováčka se hovořilo hlavně kvůli brutálnímu faulu sparťana Ladislava Krejčího mladšího. Byl to jeden z 306 soubojů, které Tomáš Solil na podzim absolvoval – nikdo jiných jimi tak otřískaný nebyl. Vyhrál jich 132, což znamená šestý nejlepší počin, byť úspěšnost 43 % znamená umístění až za TOP 10 (mezi hráči s minimálně 222 souboji). Souboje celkově 1. Tomáš Solil (Pardubice) 306

2. Martin Nešpor (Olomouc) 299

3. Marco Túlio (Ml. Boleslav) 288

4. Tomáš Poznar (Zlín) 284

5. Ivan Schranz (Jablonec) 281 Sparta - Pardubice: Krejčí zákeřným loktem sestřelil Solila, po zásahu VAR dostal ČK

Alexej Tatajev (Mladá Boleslav) Ne všem se vždycky zadaří... Ruský obránce se umístil v čele hned dvou statistik, v nichž se sešli – řekněme – záporní hrdinové. Alexej Tatajev vévodí žebříčku gólových chyb – podle společnosti InStat jich nasekal hned deset, což by znamenalo podíl 36 % na 28 inkasovaných Mladé Boleslavi. Hned osm jich má mimochodem na svědomí Jakub Brabec z Plzně a sedm jeho kolega Lukáš Hejda. Tatajev si připsal i nejvíc přihrávek do ofsajdové pozice (7). Na druhé straně dominuje statistice vypíchnutých míčů (144), kde překonal olomouckého mazáka Romana Hubníka (142), a je čtvrtý v získaných míčích (117, lídr Jakub Martinec jich má 129). Gólové chyby 1. Alexej Tatajev (Ml. Boleslav) 10

2. Martin Šindelář (Karviná) 8

Jakub Brabec (Plzeň) 8

Matěj Hrabina (Opava) 8

5. Roman Hubník (Olomouc) 7

Lukáš Havel (Č. Budějovice) 7

Lukáš Hejda (Plzeň) 7 Liberec - Mladá Boleslav: Tatajev si srazil Kačarabovu hlavičku do sítě, 2:0!

Pablo González (Olomouc) Tým technických hračičků? Sigma pod koučem Radoslavem Látalem umí zahrát pěkně od podlahy – a podle břeskných španělských not. Pablo González zastínil všechny vyhlášené brousky české ligy a spáchal nejvíce faulů, 32. Na druhé straně i on si připisuje kladné body v úplně jiné „disciplíně“: se zlínským Oumarem Condem je třetí v počtu úspěšných obcházení soupeře (32). Nejvíce faulující hráči 1. Pablo González (Olomouc) 32

2. Marco Túlio (Ml. Boleslav) 30

3. Michal Surzyn (Pardubice) 28

Tomáš Poznar (Zlín) 28

5. Ivan Schranz (Jablonec) 27

Bojan Dordič (Opava) 27

Lukáš Kalvach (Plzeň) 27

Emil Tischler (Pardubice) 27

Tomáš Solil (Pardubice) 27 Olomouc - Mladá Boleslav: Gonzalezova hlavička po střílené Plškově přihrávce minula tyč