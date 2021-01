iSport podcast: Baník může být před Plzní. Potřebuje hroťáka, kde hledat?

Baník v nezvykle klidném zápase se Spartou nedokázal prolomit sérii bez výhry proti Letenským. V ukrutné zimě ale výkonem rozhodně nezklamal a potvrdil, že jeho dobré výsledky nejsou náhodné. Zasloužila si Ostrava vyhrát a má dokonce na to, aby si konečně vybojovala účast v evropských pohárech? Proč se trápí v koncovce a koho by měla hledat na hrot? Umí Baník shánět lepší hráče než dřív navzdory “demarkační linii” mezi Čechami a Moravou?

Tomu všemu i dalším tématům se věnovat nový iSport podcast LIVE, ve kterém jste se mohli ptát přímo redaktorů Sportu Jana Vacka a Michala Kvasnici. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, YouTube kanále deníku Sport i ve všech podcastových aplikacích.

0:00 Mělo se vůbec hrát mezi Baníkem a Spartou v šílené zimě? Zasloužila si Ostrava vyhrát?

9:16 Má Sparta podávat lepší výkony i přes obří marodku? Proč najednou šla do rozestavení se čtyřmi obránci?

17:59 Proč se Baník trápí v koncovce? Koho by měl hledat na hrot?

28:34 Umí Baník shánět lepší hráče než dřív? Skončí před Plzní a má na poháry?

36:52 Jaký potenciál má Vitík? Může jeho růst zastavit příchod vytipovaných stoperů? A co Hanckovo koleno? 46:03 Koho by Sparta ještě mohla přivést? Nakolik jí hatí plány covid? Přihlíží už víc při přestupech ke zdraví hráčů? Mohou Hanckovy problémy ovlivnit uplatnění opce?

53:33 Kdy se Spartě vrátí Hložek a je na něm závislá? Chybí Kanga a proč hráči nedávají penalty? Řeší klub aktuálně posilu?