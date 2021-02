3 góly po 995 dnech. Co Slavii srazilo v Příbrami? Laxní Kúdela i těžký terén

Kurióznější branku jen tak neuvidíte. Slávistický obránce Ondřej Kúdela přihrával v úplném závěru prvního poločasu brankáři Ondřeji Kolářovi, jenže míč neposlal přesně. Gólman při změně směru na těžkém terénu podklouzl a balon se dokutálel do opuštěné brány. Příbram tak dostala dárek, i když se o něj také přičinila poctivým napadáním.

„Nejvíc to budu vyčítat terénu, za normálních okolností by Koli (Kolář) nepodklouzl. My jsme se s tím samozřejmě měli vyrovnat a vyvarovat se toho, abychom posílali malé domů na branku. Byla to nešťastná shoda okolností, fotbal ale takové situace přináší,“ byl smířlivý slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Náhoda to jistě byla. Hřiště u Litavky bylo přimrzlé, těžké, vůbec nepřálo kombinaci a hezkému fotbalu. A bylo velmi důležitou příčinou, proč padl takový gól a proč Slavia nevyhrála (3:3). Ale „sešívaní“ si přidělávali problémy i sami. „Terén a okolní podmínky se nikdy hráčům nepřizpůsobí, to vždy musí hráči podmínkám. Slávisté tomu šli jistým způsobem naproti. Na to, jaký byl terén, mi přišlo, že Kúdela posílá zbytečně často malou domů na brankáře, v tomto směru na mě působil trochu laxně,“ rozebral situaci zkušený trenér Vlastimil Palička.

SESTŘIH: Příbram - Slavia 3:3. Obří drama ve sněhu, v závěru srovnal Voltr!

„Zdálo se mi, že to s kombinací přes brankáře někdy přehání, byť Kolář má sebevědomí a dobrou kopací techniku. Bylo to nedorozumění i smůla, že uklouzl,“ přitakal i další protřelý kouč Ivan Kopecký.

Slávistický stoper navíc porušil nepsanou zásadu. „Malou domů byste měl dávat mimo branku, Kolář tam tedy šel správně. Kúdela situaci trochu podcenil, Kolář musel zareagovat, ale podklouznul,“ přidal Palička.

„Silvestrovský“ vlastenec ovšem nebyl jediným zaváháním defenzivy ligového suveréna. Slavia inkasovala třikrát, což se jí v české nejvyšší soutěži stalo pod trenérem Trpišovským teprve potřetí, předchozí dva zápisy už vousatí: 17. března 2018 remíza na Spartě 3:3 a pak 19. května 2018 prohra s Jabloncem 1:3. Celková Trpišovského bilance v defenzivě? 58 nul, třicetkrát jeden inkasovaný gól, jedenáctkrát dvě obdržené branky.

V neděli v Příbrami byl připsán vlastní gól ještě Davidu Zimovi, který do sítě tečoval pokus Martina Nového. V páté minutě nastavení pak vyrovnal hlavičkou Radek Voltr. „Příbram perfektně bojovala a měla i štěstí, ale to se přiklání na stranu toho, kdo mu jde naproti,“ upozornil Kopecký. „Třeba před posledním gólem byla standardka. Kdo hlídá výsledek, neměl by zbytečně faulovat. To se v tomto případě stalo, byla to taktická chyba,“ odkázal Palička na faul Lukáše Provoda na Denise Laňku před lavičkou domácích poblíž poloviny hřiště. Po rozehrání skóroval Voltr.

Příbram - Slavia: Voltr v posledním kopu zápasu přeskočil Simu a srovnal na 3:3!

Červenobílí nepůsobí v novém kalendářním roce v defenzivě tak přesvědčivě, nesbírají čistá konta, jak bylo zvykem na podzim. V pěti ligových zápasech inkasovali sedmkrát, nulu udrželi jen proti Jablonci.

„Slavia je asi zranitelnější, má však absence. Vypadl Hovorka, Zima byl nemocný. Nejsou tak stabilní, součinnost v defenzivě trochu vázne, když hraje často v jiném složení. Určitě nejde o uspokojení, to by si trenér pohlídal,“ přemítal Palička.

„Na podzim byla asi kompaktnější, ale Slavia chce hrát ofenzivně, chce nabídnout fotbal, který se bude divákovi líbit. Inkasuje, ale sama dává dost branek,“ připojil další postřeh Kopecký.

Pohled Trpišovského? „Ve fotbale to tak je, góly, které jsme na jaře dostali, byly hodně neobvyklé. Buď po standardních situacích, nebo teď dva vlastňáky. Dostali jsme je ze situací, které jsme na podzim zvládali, nebo v nich zkrátka měli více štěstí,“ konstatoval velitel lavičky „sešívaných“.

