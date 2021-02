Arktické podmínky, trpí hráči i fotbal. Dlouhá zimní příprava? Léto neustoupí

Momentální stav je bezprecedentní, nevídaný. Známá meteoroložka Dagmar Honsová v rozhovoru pro iDnes.cz dokonce uvedla, že taková zima v Česku nebyla dekádu, do fotbalového programu navíc na podzim znovu tvrdě promluvil COVID-19, který soutěž na necelý měsíc paralyzoval. Ligovými koly se tím pádem muselo hýbat tak, aby se stihlo stále plánované letní EURO, takže FORTUNA:LIGA se rázem hraje od půlky ledna.

Trpí trávníky, trpí hráči, trpí hra. A podle předpovědí přijdou arktické mrazy odněkud ze Sibiře, takže to v nejbližších pár týdnech o moc lepší nebude.

„To nemělo s fotbalem nic společného. S tím, co mají předvést hráči… To není fotbal, všechno se mění, kopací technika… Je to škoda pro všechny. Pro mě je až absurdní, že my v Česku hrajeme v prosinci a v lednu, a v létě se dva měsíce nehraje. Je to na zamyšlení pro všechny, v zimě si dát delší pauzu, v létě třeba jen čtrnáct dní. To je, jako kdyby hokejisti hráli v létě,“ rozvášnil debatu jako první trenér Slavie Jindřich Trpišovský po remíze 3:3 v Příbrami.

Dost možná byl zklamán šokujícím výsledkem, nicméně zajistit pravidelně dodržovanou krátkou letní pauzu není kvůli sudým rokům, v nichž jsou v kalendáři ukotvená mistrovství Evropy a světa, prostě možné. Navíc současné silné postavení Slavie váže do velké míry její hráče k reprezentačním povinnostem.

Nicméně zápas u Litavky opravdu utrpěl srážku s nepříznivým počasím, kvalita hry kulhala ruku v ruce s houstnoucí sněhovou peřinou a mrznoucím terénem.