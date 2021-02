Poznar: Vrbova Sparta je ostřejší, ale mozek Dočkal jí bude chybět

Ačkoliv Fastav před sebou hrne zlou sérii devíti duelů bez výhry, větří šanci na její ukončení. Byť na zlínskou Letnou dorazí z té pražské Sparta, druhý tým tabulky FORTUNA:LIGY. Útočník Tomáš Poznar si myslí, že by měl soupeři citelně scházet vykartovaný špílmachr Bořek Dočkal. V tom vidí outsiderovu šanci.

Opravdu si myslíte, že bez Bořka Dočkala bude Sparta slabší?

„Je to velké oslabení. Pro mě je Dočkal pořád fotbalista, který má mimořádná řešení. Vytvoří v zápase spoustu šancí. Je to mozek Sparty. Pro nás by mohlo být velkou výhodou, že přišla o takového hráče. Sestava bude oslabená, rádi bychom toho využili. Hřiště bude slušné. Lepší než v Brně, kde byl povrch víceméně jen písek. To bylo extrémní. S terénem jsme si poradili daleko hůř než domácí. Navíc jsme neměli zápasový rytmus. V Liberci už ale bylo vidět, že se do toho po pauze trošku dostáváme. Na tohle období tam byl super trávník.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stadion Letná, Zlín

Jak na vás působí protivník pod novým koučem Pavlem Vrbou?

„Je evidentní, že se Sparta hodně zvedla. Její výkony mi přijdou ostřejší. Hráči mají v sobě víc elánu, života. Vyhrávají, jdou štěstíčku naproti. Chtěli bychom jim křídla trošku přistřihnout. I když máme náročnější program, Sparta je vždycky motivace navíc. Mohlo by to být zajímavé utkání.“

V Liberci jste skóroval, jenže sudí nakonec rozhodli, že z těsného ofsajdu. Ani ze záznamu nebylo úplně patrné, zda jste se provinil. Jak jste to viděl vy?

„Díval jsem se na to sám a pak i s trenéry. Říkali, že z boční kamery to vypadá, že ofsajd byl. Pokud ano, tak hodně těsný. To už je druhý takový, který mě připravil o gól. Ale nedá se nic dělat. Je škoda, že u nás není k dispozici kalibrovaná čára. V těchto momentech by hodně pomohla. Vidíme, že v Anglii se to vyřeší hned. Okamžitě odhalí i milimetrový přestupek.“

Liberec - Zlín: Janošek vysunul Poznara, ten pálil z ofsajdu, gól neplatil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Na konci jste ještě zazdil penaltu. Zápas blbec...

„Dost…Neuznaný gól a při tom našem inkasovaném jsem po odvrácené standardce trošku vyběhl z prostoru, kam pak letěl balon. A když už jsme po dobrém výkonu sahali po bodu, neproměnil jsem penaltu. Zápas se mi nepovedl, byl jsem z toho hodně smutný. Klukům jsem se samozřejmě omluvil. Ale určitě se nevzdáváme, jedeme dál. Můžeme to napravit. Třeba nás takový nezdar semkne.“

Proč jste kopl „desítku“ tak prudce a nahoru?

„Chtěl jsem dát víc ránu. Na tu stranu a výš. Ale trošku mi podklouzla levá noha a šlo to výš, než jsem plánoval. Smolný moment. Ale už jsem se otřepal.“

Liberec - Zlín: Poznar nedal penaltu, napálil jen břevno

Takže proti Spartě byste si vzal míč znova...

„Jo. Nemám s tím problém. Věřím si dál. Je to nový soupeř, nová strategie. Teď přišel Roman Potočný, který má taky zkušenosti s penaltami. Bavili jsme se v kabině o tom, že se na hřišti budeme domlouvat, kdo je v danou chvíli v lepším rozpoložení. Můžeme se na putníku klidně vyměnit. Bohužel Roman proti Spartě kvůli kartám hrát nebude.“

Devětkrát v řadě jste nevyhráli. Honí se vám hlavou, že se ještě můžete nepěkně namočit v boji o záchranu?

„Zase přišla tak blbá série... Zaskočilo nás to. Nevyhrát devět zápasů, to je prostě špatně. Předtím jsme třikrát vyhráli a už jsme se viděli ve vyšších patrech. Měli jsme v týmu problémy s covidem. Už je to pryč a doufám, že to otočíme a zase začneme vyhrávat.“

Pomůžou vám posily Roman Potočný a Dominik Janošek?

„Zatím se ukazují velmi dobře. Jsou to super fotbalisti i kluci. Do kabiny zapadli. Od vedení byl jejich příchod dobrý krok. Jednoznačně nás posílí. Dominika čeká EURO jednadvacítek. Bylo by fajn, kdyby se mu povedlo. Roman se asi bude vracet do Baníku, tak mu přeju, ať je připravenější a daří se mu tam víc než doteď. Je škoda, že na Spartu nebude. Dal jí v kariéře asi čtyři góly.“