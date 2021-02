Slavia v Teplicích: Sedm změn, přikázání o faulech, otřesený Lingr

Co ukázal zápas Slavie v Teplicích? • FOTO: koláž iSport.cz Jak rozdělit síly mezi dvojbojem s Leicesterem a jak těžký bude terén v Teplicích? Tyhle otázky slávistický trenér Jindřich Trpišovský před duelem na Stínadlech řešil. Hřiště náročné bylo, to se potvrdilo. Sestavou řádně zatřásl. Výsledkem byla remíza 1:1, která ho neuspokojila. Jaký byl zápas Slavie v Teplicích?

Sedm změn Ideální sestava Slavia nyní vypadá úplně jinak, než s jakou vyrukovala na Teplice. Trenér Jindřich Trpišovský mezi dvojbojem s anglickým Leicesterem rozložil síly a oproti čtvrtečnímu utkání s „liškami“ učinil na Stínadlech sedm změn v základní sestavě. V ní zůstali jen brankář Ondřej Kolář a obránci Alexander Bah, Ondřej Kúdela a Jan Bořil. Celé ofenzivní komando zůstalo na lavičce, do hry se jeho členové dostávali postupně. Příležitost ukázat se dostali v poslední době málo vytěžovaní hráči, většinou nenadchli. Bylo cítit, že nejsou sehraní a na jaře tak rozproudění, práci jim navíc ztěžoval těžký terén. „Individuální výkony se mi moc nelíbily, je to málo na to, abychom zvládli takové venkovní utkání,“ podotkl Trpišovský. Trpišovský: Ten fotbal byl hroznej. Lingr v bezvědomí

Slušná Slavia Když si to situace žádá, je lepší soupeře zastavit za cenu žluté karty, než aby vznikla velká šance. Slavia se snaží být slušná, zákroky zezadu, které by brejk protivníka uhasily, se v Edenu nepěstují. Záložník červenobílých Jakub Hromada v 64. minutě mizerně rozehrál, pak nefauloval unikajícího Jana Fortelného, který přihrál na gól Jakubu Marešovi. Reakce „sešívaných“? „Zákroky zezadu nemám moc rád u soupeře, nebude je chtít po vlastních hráčích. Kuba byl za hráčem, byl by to asi zákrok na červenou. Říkám hráčům, aby v téhle situaci radši nefaulovali,“ přiznal kouč Trpišovský. „Vyčítám si to, ale nechtěl jsem vypadat jako blbec, že protihráče podkopnu zezadu. Stejně tak ale vypadám kvůli té pokažené přihrávce předtím. Bylo to nesmyslná chyba, špatně jsem to Honzovi Bořilovi sklepnul,“ kál se Hromada. Hromada o chybě před gólem: Proběhlo mi hlavou, že ho podkopnu, ale vypadal bych jako blbec

Otřesený Lingr Tahle situace vypadala ošklivě. Teplický stoper Ondřej Mazuch vlétl v 50. minutě do slávisty Ondřeje Lingra, sroloval i spoluhráče Davida Heidenreicha. Oba hned střídali. Lingr dopadl hůř, pořadatelé ho odnesli na nosítkách, do kabiny pak ale v útrobách stadionu došel po svých. „Dostal ránu do hlavy, byl chvíli v bezvědomí, pak se probral, má bouli na hlavě. Je otřesený, doktoři chtěli, aby střídal. Pojede na vyšetření a uvidíme, jestli je tam nějaké větší poranění,“ informoval kouč Trpišovský. A Heidenreich? „Věřím, že David bude v pořádku, že to nebude nic vážného,“ řekl teplický trenér Radim Kučera. Teplice - Slavia: Mazuch poslal Lingra i spoluhráče Heidenreicha do bezvědomí. Šlo o faul?

Trpělivé Teplice Teplice prožívají bídný start do jara, z předchozích pěti zápasů vydolovali jen bod za remízu s Karvinou. Proti Slavii se vzepjali, nejančili, ani když prohrávali. Pořád se drželi své taktiky, stále vycházeli z precizní obrany, nenapadali ligového lídra moc vysoko, což přineslo úspěch například předtím Příbrami. „Kdybychom začali hrát se Slavií ve druhém poločase otevřeně, byla by to smrt,“ věděl trenér „sklářů“ Kučera. Trpělivost se vyplatila, jedna vytoužená šance ve druhém poločase přišla, Jakub Mareš z ní vyrovnal na 1:1. „Někdy vás to láká, když vidíte, že byste mohl balon získat. Ale my jsme si řekli nějakou taktiku, trenér nám ji vtloukal do hlavy, v týdnu jsme ji cvičili. Chtěli jsme hrát zezadu, počkat si na šanci, ne nějak zběsile napadat. Věděli jsme, co chceme hrát,“ popsal Mareš. Teplice - Slavia: Šok na Stínadlech. Mareš parádním průnikem srovnal, 1:1