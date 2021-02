Pivo na rok zdarma! Papadopulos dostal ocenění za gesto fair play

„Už jsem se podělil s klukama v kabině, no a pomalu se blíží léto, během kterého něco určitě padne,“ usmíval se Michal Papadopulos po převzetí plakety. „Pivovaru Bernard moc děkuji a vážím si toho. Dokud mě nekontaktovali, tak jsem nevěděl, že se kromě výroby piva věnují i takovému projektu. Je to moc hezké.“

Za co ocenění Papadopulos dostal? V ligovém duelu proti Zlínu (0:2) se v 73. minutě rozhodčím přiznal, že spoluhráče Dávida Gubu poslal před jeho trefou do ofsajdového postavení. Sám opravil sudí, kteří už kontaktní gól, dokonce posvěcený VAR, uznali.

„Bylo to jasné, já byl celou dobru přesvědčený, že to byl ofsajd. I když si sudí brali VAR,“ líčil Papadopulos. „Říkal jsem si, že to museli vidět, trochu se vzdali zodpovědnosti. Ale když se zeptali, nebudu lhát. Potvrdil jsem jim to. Koho by těšilo, kdyby uspěl takhle nefér gólem? Jde o to vyhrát, že jste lepší a ne tím, že byl gól z ofsajdu. To mi přijde normální.“

I taková gesta Rodinný pivovar Bernard oceňuje. „Cílem Bernardovy ceny je upozornit na činy těch z nás, kteří díky svému jednání mohou být vzorem ostatním a přesně do této kategorie spadá i čin Michala Papadopulose,“ dodal Zdeněk Mikulášek, PR manažer pivovaru.