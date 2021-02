Co ukázala Plzeň: Limberského drží životospráva i „hovado“ Beauguel

Pět výher, dvě remízy a jediná prohra. Jarní bilance Viktorie Plzeň už z výsledkového pohledu vypadá podstatně lépe, než podzimní marast, kvůli němuž se český vicemistr propadl do středu ligové tabulky. Západočeši se pomalu zvedají a vydřené body na hřišti zachraňující se Zbrojovky Brno se jim budou náramně hodit. Co ukázala Guľova družina v utkání, které znamenalo 400. ligový zápas pro Davida Limberského a 150. pro Jeana-Davida Beauguela?

Když vydrží zdravý, dokáže v Plzni zastat pozici ofenzivní jedničky. Jean-David Beauguel uhrál na těžkém brněnském terénu spousty míčů, západočeská ofenzivní snaha se do značné míry opírala o vysokého borce z Francie. Klíčový moment předvedl v 68. minutě, kdy se včas zorientoval a nekompromisně uklidil míč do sítě. Šlo o jeho osmý ligový gól sezony, v červenomodrých barvách je nejlepší. V 75. minutě trefil v souboji loktem do brněnského Sedláka, ostrý zákrok sudí Orel neposoudil ani jako faul.

Osprchovaný Limberský

Jubilejní 400. zápas si plzeňský obránce náramně užil. Předvedl několik zajímavých náběhů, z pozice levého obránce byl často na balonu a zapojoval se do kombinace. Odvedl vysoký standard, jak je u západočeské ikony zvykem. „Především je to životospráva, kterou dodržuju. Ta meta je určitě obdivuhodná. Doufám, že není konečná a nějaký start ještě přidám,“ culil se při rozhovoru do televizní kamery. Během něj ho „přepadl“ Jean-David Beauguel, který ho v dobrém rozmaru polil vodou. „Je to hovado, vůbec nevím, co si to dovoluje,“ smál se. „Mám řídké vlasy, budu vypadat jako blbec,“ hlásil dobře naložený „Limba.“