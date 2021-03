V Plzni se potýkají s COVID-19, šlágr se Spartou je v ohrožení

Po hlavičce Aleše Čermáka si královéhradecký brankář srazil míč do vlastní sítě • Pavel Mazáč / Sport

Po hlavičce Aleše Čermáka si královéhradecký brankář srazil míč do vlastní sítě • Pavel Mazáč / Sport

Někteří nakažení hráči jsou v domácí izolaci, zbytek mužstva zítra navečer absolvuje pravidelné testy, podle jejich výsledku se rozhodne o dalším postupu. Ten má v gesci hygienická stanice Plzeňského kraje.

V případě, že by výsledky testů odhalily další nemocné, je možné, že šestý tým ligové tabulky pošle do čtrnáctidenní karantény. V klubu prý dělají vše pro to, aby dlouho očekávaný zápas proběhl podle plánu, i vzhledem k tomu, že Viktoria je ve čtvrtfinále MOL Cupu a s blížícím se závěrem soutěže je volných termínů míň a míň.

Podobnou zkušenost v předchozích dnech a týdnech absolvovala právě Sparta. Třiadvacátého února testování odhalilo patnáct nakažených členů prvního týmu. Letenští museli do karantény, nejbližší zápasy byly odloženy. Svěřenci Pavla Vrby se do tréninku vrátili na konci minulého týdne a v úterý vyhráli 4:0 odložený zápas s Příbramí.