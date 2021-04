Poslední tři tituly Slavie: Šilhavého obrat i Trpišovského „zeď“

Ambiciózní tým dostal hned na začátku sezony ránu – po pátém kole, po prohře v Plzni vyhodila Slavia trenéra Dušana Uhrina, nahradil ho Jaroslav Šilhavý a rozjel se neporazitelný tým, který ale stále kulhal za čelem. Ještě po sedmnáctém kole vedla Viktoria tabulku o čtyři body, v té době už ale „sešívaní“ nabírali zběsilé tempo, které Západočeši nevydrželi odrážet. Sice se ještě na chvíli vrátili do čela, od 25. kola ale převzala vedení Slavia a triumf dokončila v azylu na Strahově.

Měl za sebou zahřívací jaro 2018, v němž udržel pro klub druhé místo v lize, tohle byla ale pro trenéra Jindřicha Trpišovského první kompletní sezona ve Slavii. A hned na začátku bylo celkem jasně řečeno, že všechno jiné než titul velkou radost neudělá. Soupeř byl jediný, dotěrná Viktoria Plzeň a vydrželo jí to až do předposledního kola. Teprve v něm „sešívaní“ dotáhli díky remíze v Ostravě 0:0 úspěšnou sezonu, v níž hráli třeba i čtvrtfinále Evropské ligy.

Titul 2019/2020: Suverénní start-cíl

Obdivuhodně neprostupná obrana, za celých 35 kol, které na jaře do velké míry ovlivnila i pandemie koronaviru, to byl hlavní poznávací znak organizované Slavie. Jen dvanáct inkasovaných branek, gólman Ondřej Kolář vytvořil 23 nulami v sezoně nové československé maximum, mimo to vyčapal čisté konto i v Lize mistrů na Barceloně. Slavia profrčela ročníkem suverénním způsobem start - cíl a rozhodla už ve druhém kole nadstavby, kdy porazila druhou Viktorii 1:0.