Poznar pálí na sudího Matějčka! Do držky mu dát nemůžu, řekl kapitán

Šest porážek v řadě a rozhodčí Milan Matějček zpátky na scéně. To už je na Tomáše Poznara (32) příliš. Kapitán Zlína nechápe, co tím český fotbal sleduje a kam se „reinkarnací“ provařených sudích zase řítí. „Když někdo škodí fotbalu, neměl by v něm být. Je mi z toho strašně smutno,“ prohlásil ostře na adresu Matějčka, který podle jeho přesvědčení Fastav zásadně poškodil v bitvě s Pardubicemi (0:4).

Co máte proti Matějkovi?

„Tento člověk zařezal Jihlavu v baráži s Karvinou. A pořád ve fotbale figuruje. Nechápu, jak je to možné. I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se v šestnáctce nic nestalo. Nikdo nic neavizoval. A pak vytáhne z VARu nějaký faul. Někde ho tam našel…Je blbé, že se nemůžeme bránit. Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat. Nic. Komu si mám stěžovat? Že mu pak dá komise trest na dva zápasy, to je málo. Když někdo škodí fotbalu, neměl by v něm být.“

Viděl jste tedy souboj Cedidly s Černým, po němž kopali hosté penaltu, jinak?

„Já jsem přesvědčený, že toto faul na penaltu není. Nebylo to tak intenzivní. Jestli tam něco vůbec bylo. Za mě absolutně výmysl.“

Proč by sudí pomáhal Pardubicím, kterým už o nic nejde?

„Vůbec netuším, jak je tohle možné. Na Slavii byl Matějček čtvrtý rozhodčí a už tam se choval zvláštně. Asi už ve středu věděl, že je nominovaný na další zápas do Zlína. Je mi z toho strašně smutno. Jak se ti lidé chovají… Nemají žádné svědomí.“

Aspoň vás potěšila remíza Brna s Teplicemi, že?

„Člověk by si to měl v první řadě uhrát sám na hřišti a mít z toho radost. Když prohráváte, radost nám to nedělá a musíme se dívat na druhé. Už by to chtělo výsledkově se probrat.“

Po zpackaném duelu s Pardubicemi (0:4) si vás zavolali na „pokec“ u brány naštvaní fanoušci. Jaké to bylo?

„Už jsem něco podobného zažil…Jejich stanovisku rozumím. Vysvětlili nám, co chtěli říct. Bylo to věcné, v pohodě, žádná agrese. Vadí jim, že jsme dostali doma s Pardubicemi 0:4. Komu by to nevadilo? Je to strašný výsledek, s jakýmkoliv soupeřem. Navíc s nováčkem. O to víc chápu jejich rozhořčení. Chtěli jsme to otočit, místo toho je to čtverka a špatný výkon. Ale musíme se dívat dál, dopředu.“

Takže jejich výtky berete?

„Hráči se v klubu mění, fanoušci zůstávají. Oni si přejí ty nejlepší výsledky, ale to hráči taky. Teď máme sérii proher, proti Pardubicím to docela vygradovalo. Soupeři hodně pomohl první gól, víc si pak věřil na balonu. Ten moment absolutně ovlivnil celé utkání. Já už nevím, jak se má člověk bránit proti těmto lidem, rozhodčím.“

