Trpišovský: Poloviční radost. Chtěli jsme titul, máme aspoň rekord

Čekalo se na jeden gól, ke kterému se Slavia zdánlivě přibližovala. Od lopocení zpočátku zápasu si začala vytvářet větší a větší tlak, ale titulové razítko kamsi zašantročila. Tak někdy příště. Ale má v kapse velký rekord, nejdelší neporazitelnost v historii, kterou dosud držela Sparta z let 1943 až 1946. „Je to taková poloviční radost,“ ušklíbl se kouč Jindřich Trpišovský.

S titulem by byla úplná, že?

„Ano, ale byl to náročný zápas. Složitý terén a domácí měli výškovou i soubojovou převahu. My hodně kazili a nebyli jsme silní v křídelních prostorech. První půle byla od nás spíš podprůměrná, až ve druhé jsme se zlepšili.“

Nicméně bez gólu.

„Neproměnili jsme šance, ty dvě… Do defenzivy to od nás byl slušný zápas, zvládli jsme to, Bohemku jsme snad do ničeho nepustili, ale do ofenzivy to od nás bylo prostě málo, hlavně v prvním poločase. Kromě těch dvou šancí jsme šli třikrát sami z boku do vápna, ale nenašli jsme volného hráče.“

Ale zase máte rekord v neporazitelnosti.

„Je to taková poloviční radost. Každý zápas chceme vyhrát a mohli jsme mít splněno, co se týče titulu, příště to teoreticky může dopadnout i bez nás, chtěli jsme to udělat na hřišti. Čím dřív to splníme, tím líp, šlo taky o ligové body, o vítězství v derby. Ale jsem rád, že jsme aspoň nedostali gól a neprohráli jsme. Málokdy to říkáme, dneska možná poprvé, ale ten cíl aspoň neprohrát jsme měli, abychom dotáhli ten rekord.“

