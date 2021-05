Pešek sahal po hattricku proti Spartě: Měl jsem v hlavě finále poháru

Byla to z jeho strany velká show. Jakub Pešek nasypal Spartě dva góly, hattrick mu sebraly jen centimetry. Střídal v 71. minutě po dvouminutovém libereckém kolapsu, ten nechal jedinou kaňku na sebevědomém výkonu domácích. „Chtěl jsem vydržet co nejdýl, ale pak už jsem neměl z čeho brát,“ přiznává 27letý rychlík. Velké zápasy mu svědčí náramně, i díky nim se stává lukrativním ligovým zbožím.

Dvougólový náskok smazaný během minuty, i přes výborný výkon. Hořká remíza?

„Ano, zápas byl, a znovu se Spartou, hořký… Čekali jsme, že půjde o těžké utkání. Dali jsme gól, přidal jsem druhý a kdybych proměnil i třetí šanci, bylo by po všem. To by byl hřebíček. Nestalo se, naopak soupeři narostla křídla a proměnil situaci z rohu, když se Karlsson trefil krásně za tyč. Následoval druhý slepený gól… Je to velká škoda. Měli jsme z utkání víc, ale tři body nejsou.“

Dal jste dva góly a u prvního jste si chladnokrevně poradil s Michalem Sáčkem. Jak akce vypadala z hřiště?

„Vyřešil jsem to skvěle, když jsem si dal dobrý dotyk před soupeře. Trenéři mě nabádají, abych chodil jeden na jednoho, tentokrát se mi to povedlo zužitkovat.“

A únik z 50. minuty?

„Měl jsem víc času přemýšlet, kam balon umístím. Štěloval jsem si tělo a vyšlo to. Ale pořád je ve mně třetí šance, kterou jsem měl vyřešit jinak. Hodně mě to mrzí za kluky, bylo by po zápase. Kdybych ji proměnil, Sparta by neudělala nic. Poté naopak dvě situace využila, jde o kvalitní tým. Vážně obrovská škoda, měl jsem ten únik proměnit. Florin Nita si mě chystal na zadek, kam jsem pálil, možná jsem měl řešit situaci mezi nohy.“

Liberec - Sparta: Čelůstka namazal Peškovi, ten těsně minul zařízení Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Trenér vás stáhl po 71 minutách, i když jste v ofenzivě stále hrozil. Došly síly?

„Byl to náročný zápas, chtěl jsem vydržet co nejdýl, ale pak už jsem cítil, že nemám z čeho brát. Náběhů a sprintů jsem měl za sebou hodně, na sto procent už jsem se nemohl dostat. Dozadu jsem Honzovi Mikulovi moc nepomáhal. Chtěl jsem i nadále hrozit, jenže pak jsem zase nebyl vzadu. S trenérem jsme situaci komunikovali, čekala na šanci silná lavička a Jhon Mosquera do utkání naskočil skvěle. Také se dostal do vyložené šance. Měli jsme náboje, mrzí to.“

Minule po zápase poháru s Českými Budějovicemi, které jste rozhodl v závěru, jste mi řekl, že se za hráče do velkých zápasů nepovažujete. Teď duel se Spartou, dvě branky a jen těsně nedopadl hattrick...

„Jo, je to asi tak, velké zápasy mi sedí. Nechci každopádně nic zakřiknout. Na všechna utkání se chystám stejně, ale nevím, možná mám i trochu štěstí.“

A cítíte už třeba před zápasem, že by to mohlo být dobré?

„Tentokrát jsem věřil. Chystali jsme se důkladně, byli jsme na soustředění v Bedřichově, kam jsme jezdili před Evropskou ligu. Ta nám vyšla skvěle, takže jsem nějak věřil, že to bude dobré i tentokrát.“

Navíc motivace proti Spartě je asi velká, ne?

„Myslím, že ji má každý hráč, když hraje proti klubům z top trojky. Chcete se ukázat, navíc jsem měl trochu v hlavě finále poháru. Přemýšlel jsem nad ním, chtěli jsme Spartě porážku oplatit, bohužel to nevyšlo.“

Navíc jste k tomu všemu sparťanským odchovancem…

„Do 14 let mě Sparta vychovávala, určitě mám motivaci obrovskou pokaždé už jen kvůli tomu.“

Liberec - Sparta: Pešek si povodil Sáčka a překonal i Nitu, 1:0

První gól jste mohutně oslavoval s fanoušky, byl jste rád, že zrovna teď mohli na tribunu?

„Už na začátku jsme jim děkovali, že přišli na rozcvičku. Cítili jsme je hodně. Oslava po gólu byla něco krásného, vzpomněl jsem si na všechny ty okamžiky s plnými hledišti. Fakt je krásné se do toho vrátit. Šlo trochu o nezvyk, ale před zápasem jsme šli do kolečka, jako to děláme pokaždé, a říkali jsme si, že lidé přišli kvůli nám. Že musíme bojovat a nechat tam všechno.“

Poslední dobou sbíráte řadu ocenění. Tentokrát hráč zápasu, předtím stý ligový start a dres pro Krále asistencí. Kam by bylo hezké kariéru stočit?

„Nějak se to nashromáždilo, ale jdu zápas od zápasu. Jsem ve Slovanu spokojený, takže uvidíme, co bude... Ale všichni máme teď jasný cíl. Evropu chceme udělat a věřím, že to dáme. Určitě boj nevzdáváme, uděláme maximum. Nemáme se na co šetřit, necháme na hřišti všechno.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30. Pešek, 51. Pešek Hosté: 67. Moberg Karlsson, 68. Hložek Sestavy Domácí: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula (C) – Mara, Karafiát (76. Faško) – Koscelník, M. Sadílek, Pešek (71. Mosquera) – Rondić (76. Rabušic). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka, Dočkal (C) (88. Trávník) – Wiesner (54. Juliš), Karabec (54. Moberg Karlsson), Plavšić – Hložek. Náhradníci Domácí: Nguyen, Pourzitidis, Nečas, Faško, Mosquera, Matoušek, Rabušic Hosté: Heča, Hanousek, Lischka, Trávník, Moberg Karlsson, Minčev, Juliš Karty Domácí: Mikula, M. Sadílek, Rabušic, Faško Hosté: Pavelka Rozhodčí Orel – Kubr, Melichar; VAR: Hrubeš, AVAR: Flimmel Stadion Stadion U Nisy, Liberec