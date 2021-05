Trpišovskému se hluboce klaním. V čem spočívá hlavní kouzlo Slavie?

Třicáté kolo FORTUNA:LIGY dalo definitivní matematické potvrzení faktu, o němž vládlo přesvědčení již drahnou řadu kol nazpět - a to, že Slavia Praha je mistrem. Dokonce potřetí po sobě. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že naprosto zaslouženě. Sluší se přispěchat s velkou gratulací. Nový mistr je výkonnostně obrovsky napřed od ostatních soupeřů. Až z toho zjištění, zejména těm, kteří by se mu rádi vyrovnali, musí trochu bolet hlava. Jsou to samozřejmě Sparta a Plzeň. Poslední kolo exaktně ukázalo proč.