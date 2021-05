Hofmann opustí Slovácko: Polsko je s penězi jinde, přemýšlím i nad exotikou

Je jisté, že Slovácko po sezoně přijde o svého elitního obránce. Nový kontakt v Uherském Hradišti mostecký rodák Stanislav Hofmann nepodepíše. Láká ho cizina, už v zimě byl na spadnutí jeho transfer do polské ligy. Ten je aktuální i nyní. „Jasno zatím nemám. Ale díváme se i tam,“ nevyloučil angažmá v Ekstraklase.

Co Thajsko, odkud prý máte taky nabídku?

„Asie tam je, člověk by se trošku zabezpečil. Jde o velké, krásné město, podmínky by asi byly dobré. Ale v té exotice je teď problém s vízy a mám dvě malé děti (1,4 roky). Nejsem si úplně jistý. Přemýšlíme nad tím s rodinou. Žena by to dala. Těší se, že někam vypadneme.“ (úsměv)

Proč vlastně nezůstanete ve Slovácku?

„Už v zimě jsme se bavili, že jsem tu dlouho a potřebuju nový impulz. Měl jsem konkrétní nabídku z Polska. Tehdy mě ale vedení Slovácka nechtělo pustit, nechtělo rozbít sestavu. Měli jsme šanci hrát o Evropu. Dohodli jsme se, že zůstanu a mně to nedělalo problém. Teď už ale tuší, že je konec. Nabídka nové smlouvy byla spíš zdvořilostní.“

Je pravda, že jinde v Česku hrát nechcete?

„Na rovinu: Jaké týmy by to byly? Myslím, že srovnatelné se Slováckem. Proč se trmácet někam v Čechách za stejné nebo o trošku lepší peníze? To bych radši zůstal. Nemůžu říct na Slovácko nic špatného. Jsem tu rád. Odcházím proto, že se moje kariéra chýlí ke konci. Chci poznat jiný fotbal, možná i jinou kulturu. A nemyslím si, že by mě v jednatřiceti vzaly kluby z české top trojky.“

Polsko je pro Čechy docela zajímavá štace, co?

„Určitě. Stadiony, zázemím i finančně. Liga se dá srovnat s tou českou, není to takový skok. V zimě jsem jednal s jedním týmem, který nepatří k těm velkým. Co se týká peněz, bylo to jinde než naše průměrné kluby. Možná by měl zájem i teď, ale myslím, že pro mě už tato varianta ve hře není.“

Chcete se rozloučit postupem do pohárové Evropy?

„Určitě. Strašně by mě mrzelo, kdybychom skončili šestí. Pro mě osobně by to bylo hrozné. Zkomplikovali jsme si to, je to nepříjemné. Jako by na nás padla nějaká deka. Ani nám to neběhá jako dřív. K tomu se nabalují ostatní věci, nejde to ani fotbalově. Ale říkám si, že máme zkušený mančaft a ta čtyři kola zvládneme. Víme, že se musíme zlepšit. Klíčový bude hned nedělní zápas v Karviné. Mohl by nás vrátit na vlnu.“

Přijde mi, že jste dospěl později. Na vrchol výkonnosti jste se dostal až teď. Cítíte to taky tak?

„Kéž by to přišlo dřív. (úsměv) Každý to má asi jinak. Začátky jsem měl těžké, v lize jsem se neprosazoval. Sebedůvěru jsem získal až poslední čtyři sezony. Hodně mi pomohl trenér Svědík. Když přišel, mělo to hlavu a patu Z toho teď těžím.“

Nebojovali jste spolu nějakou dobu?

„Když přicházel, dost jsem se toho bál. Slyšel jsem, jaké má metody. A já nejsem hráč, který by rád běhal a honil kondici. Ani v zápase nemám extra moc naběhaných kilometrů. Ale myslím, že s trenérem Svědíkem jsme si lidsky sedli. V tomto jsem to měl trošku usnadněné.“

Nesnížila se koncentrace některých hráčů s ohledem na budoucí přestupy jinam, za lepším?

„Rozumím, jak to myslíte. Každý v kabině cítí šanci na úspěch. Když ho uděláme, o to větší bude o hráče zájem. Někomu končí smlouva a řeší, co bude dál. O jiné je zaslouženě zájem jinde. Bohužel, vliv to určitě má. Každý se s tím vypořádá jinak. Není jednoduché si o sobě číst, kam jdete, co bude od léta.“

Je aktuální sezona výsledkovým stropem Slovácka?

„Jsme spolu dlouho, sešla se dobrá parta s dobrým trenérem. Bude hrozně těžké na tuhle sezonu navazovat. Hned tu příští.“